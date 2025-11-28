Cuba honró a los estudiantes de Medicina

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 54 segundos

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Nacional, asistió este jueves a la peregrinación que recuerda el aniversario 154 del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, en muestra de duelo y homenaje que tributa el pueblo y el Gobierno cubano.

La comitiva oficial, integrada también por miembros del Buró Político y representantes de las organizaciones de masas, estudiantiles y sociales, recorrerá el tramo desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta el monumento erigido en su memoria en el Malecón habanero.

Esta ceremonia rememora la inocencia y el crimen cometido en similar fecha de 1871 por el gobierno colonial español, un hecho que marcó para siempre la memoria de la nación y se convirtió en símbolo imperecedero de patriotismo.

Dicha conmemoración ratifica que aquellos jóvenes, injustamente acusados, son ejemplo eterno de dignidad y se mantienen vivos en el corazón de las actuales generaciones.

La peregrinación constituye una profunda lección de historia y reafirmación de los principios que defiende la sociedad cubana, y subraya el permanente compromiso de la Revolución con el legado histórico y la formación de valores patrióticos en la juventud.

Visitas: 1