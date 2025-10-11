Periodistas Latinos de Turismo buscan estrechar nexos con Cuba (+Fotos)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 40 segundos

La Red Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo busca estrechar nexos con las autoridades cubanas e incorporar a este país a dicho engranaje profesional, señalaron hoy oficialmente.

Un mensaje de esa instancia, con sede en Uruguay, indica además que desde este sábado se encuentra en Cuba por 10 días su presidente, el periodista Julio Cesar Debali Infante, quien busca ampliar sus contactos con la isla y con sus comunicadores.

La Red y su presidente persiguen participar en reuniones con colegas de la prensa turística cubana, con la finalidad de crear el Capitulo Cubano de esa organización. Dicho engranaje tiene capítulos formados en países de América Latina, reseñó ese comunicado.

Debali Infante pasó recientemente por Argentina donde realizó encuentros con colegas de ese país, pues allí existe un Capítulo de la entidad.

El Presidente dialoga con autoridades y colegas cubanos desde hace algún tiempo con la finalidad de que participen de esta asociación y formar así el capitulo Cubano de La Red Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de turismo.

La Red de periodistas, escritores y profesionales de turismo, es la unión de los actores más importantes que tiene la industria, que es la comunicación y divulgación de destinos turísticos en todo el panorama latinoamericano, insistió el mensaje.

Tiene como objeto contribuir al desarrollo del turismo, en sus vertientes socios-económicas, culturales y de cualquiera otro orden en los países de su ámbito geográfico.

Además, busca participar en estudios y tareas comunes desde el punto de vista profesional, de problemas que puedan aquejar a ese desarrollo, así como elevar propuestas e iniciativas a las instancias gubernamentales, institucionales, administrativas, ámbitos públicos y empresariales.

La RED fomenta el clima de entendimientos, fraternal amistad e intercambio profesional de sus miembros, convirtiéndose en órgano colegiado para su representación colectiva.

Por demás, esta institución recalca su compromiso y el de sus miembros acerca de la defensa del turismo.

Su presidente recalca que los capítulos por países prestigian la opinión pública ante organismos relacionados con el turismo en los países latinoamericanos, la profesión y la dedicación a los viajes.

También se convierten en órgano consultivo y de opinión turística, defensa de la industria como fuente de desarrollo y oportunidades, a la vez de significar fuente de paz.

Debali Infante, ahora de vuelta a La Habana, visita Cuba desde hace más de 25 años y sobrepasa las 68 estancias en este país, tanto en permanencias profesionales como personales.

Tiene bajo su acción 15 medios de prensa escrita, el primero fundado el 8 de septiembre de 1984, siendo director y redactor-responsable, además de director y editor de la revista del Mercosur Viajes & Turismo.

Llegó a esta isla por primera vez en 1999, invitado a la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba), en ese momento Convención de Turismo.

Durante este año, asistió a la Bolsa de Turismo de Gaviota (14 al 20 de septiembre pasado), en la que tomaron parte más de tres mil profesionales del sector y a otros recorridos por el archipiélago.

Visitas: 6