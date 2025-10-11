Próximo a celebrarse X Salón Lo Bello de lo Útil de la ACAA en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 1 segundos

El X Salón de Artesanía Tradicional y Utilitaria Lo bello de lo útil, fue promocionado por estos días por la filial cienfueguera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), propuesto para inaugurarse el 17 de octubre, en saludo de la Jornada por la Cultura Cubana, y en homenaje también a Libia López Fuentes, destacada artesana perlasureña de amplia trayectoria en el ámbito textil.

El objetivo del evento, según informaron los miembros de la Asociación, consiste en “propiciar un espacio sociocultural donde se ponga de manifiesto la creatividad artística artesanal, aplicada a las manualidades, resaltando la cienfuegueridad y cubanía, del mismo modo que las tradiciones culturales heredadas de otras culturas hermanas”.

La convocatoria fue extensiva tanto a creadores del país, residentes o no en el territorio, extranjeros, miembros de la ACAA, la UNEAC así como a creadores de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), estudiantes y profesores de las Escuelas de Arte, y miembros del movimiento de aficionados incluyendo a quienes explotan la jardinería artística.

Las piezas en concurso fueron recepcionadas hasta este 8 de octubre en el Palacio de la Artesanía, sede de la ACAA, sita en Ave. 54, entre las calles 33 y 35, las cuales deberán destacar por su originalidad y el reflejo de tradiciones en la manufactura, la belleza, utilidad a partir del diseño y los materiales empleados.

La inauguración y premiación está programadas para el 17 de octubre próximo, a las 10:00 de la mañana en la citada sede. Allí serán otorgados un Gran Premio, tres Premios en igualdad de condiciones en cualquiera de las manifestaciones, y cuantas menciones considere el jurado o Premios colaterales dados por otras instituciones.

Para esta edición del certamen, la ACAA cuenta con el apoyo habitual del Consejo Provincial de las Artes Plásticas (CPAP), el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Dirección de Cultura en Cienfuegos.

Visitas: 1