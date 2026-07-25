Paternidad, anhelos y talanqueras

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 31 segundos

Nuevos datos mundiales sobre deseos reproductivos y condiciones de los jóvenes para formar pareja y tener hijos

Aunque pueda parecer lo contrario, las aspiraciones de pareja y paternidad siguen ocupando un lugar importante en la vida de muchos jóvenes en el mundo, reveló un sondeo valorado por su composición y alcance geográfico.

La Encuesta sobre Futuros Demográficos 2026 llegó con sus preguntas a más de 108 000 adultos jóvenes con acceso a internet, de 18 a 39 años de edad, residentes en 73 países, a fin de conocer sus deseos reproductivos y los posibles impedimentos.

Publicado el julio último, el informe Lives, Choices and Futures, resume los resultados de la exploración, que corrió a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por su sigla en inglés).

Los hallazgos investigativos atestiguan el anhelo predominante de tener cónyuge, casarse y formar familia, aunque la inseguridad económica, el empleo inestable, el costo de la vivienda y la falta de apoyo actúan como inmensas talanqueras.

DESMONTANDO MITOS

Según los datos demográficos, las tasas totales de fertilidad están cayendo en distintas partes del orbe, pero no pocas interpretaciones suelen contener matices sensacionalistas y equívocos.

Algunos titulares señalan que las sociedades «se dirigen hacia un precipicio demográfico», mientras otros achacan el descenso a una supuesta «revuelta feminista».

Al decir del Unfpa, detrás de la hipérbole hay «una pizca de verdad». Sin embargo, «muchas de las afirmaciones que se plantean al respecto, desde la amenaza de la extinción humana hasta el papel del feminismo, están arraigadas en mitos y en la misoginia».

De acuerdo con la agencia, los consultados mostraron un alto grado de consenso al identificar la situación monetaria y habitacional entre los impedimentos para formar pareja y procurar descendencia.

Este hallazgo y otros tantos pueden ayudarnos a disipar algunos de los conceptos erróneos en torno a la disminución de la fertilidad en el planeta, consideró la institución del sistema de las Naciones Unidas.

Con demasiada frecuencia se responsabiliza al empoderamiento femenino por la caída de la natalidad; sin embargo, las evidencias recopiladas durante décadas para nada sustentan la hipótesis.

A escala global, «alrededor de una décima parte de las mujeres no puede tomar decisiones sobre el uso de anticonceptivos, una cuarta parte no puede tomar decisiones sobre su propia atención médica, y una cuarta parte no puede negarse a tener relaciones sexuales», argumentó la fuente.

La pesquisa de 2026 corroboró que la mengua en las tasas de fertilidad no es «culpa» del feminismo, sino de las cargas que enfrentan los adultos jóvenes. El 57 % de los consultados citó limitaciones económicas y de vivienda.

Respondieron que la seguridad financiera, el empleo estable y la preparación sicológica y emocional son los tres requisitos previos más importantes para la paternidad.

De manera abrumadora, señalaron que los niños traen alegría y felicidad a los hogares, pero muchos no se sienten preparados en sus circunstancias actuales.

Dos es el número ideal de hijos deseados por la generalidad de las personas, aunque en algunas regiones prefieren más como promedio.

Las mujeres no están negadas a la procreación, aunque suelen encarar limitaciones adicionales por razones de género. Ellas, al igual que los hombres, enfrentan múltiples obstáculos. Los mencionados con mayor frecuencia son la seguridad económica, el empleo estable y la vivienda, remarcó el análisis.

Del total de encuestados, el 80 % dijo que la alegría de la paternidad es un factor clave. «Tener hijos por razones utilitarias, como el estímulo gubernamental o porque se necesitan niños para la futura fuerza laboral, fue lo que menos motivó a los futuros padres», detalló el reporte.

Distintas investigaciones avalan, además, la reducción de la fecundidad en los adolescentes, lo cual constituye un gran logro en materia de salud pública, pues significa que más niñas podrán terminar la escuela y evitar las consecuencias del embarazo precoz.

En opinión del Unfpa, el objetivo general no debe ser cambiar la mentalidad de los individuos sobre cuándo tener hijos o si deben tenerlos, sino crear las condiciones que les permitan hacer realidad sus aspiraciones de manera responsable y segura.

Al respecto, la Encuesta sobre Futuros Demográficos 2026 aporta abundantes evidencias que podrían ser de utilidad para los responsables de conducir las políticas públicas en diferentes ámbitos, entre ellos, la educación, los servicios de Salud, la seguridad en el empleo y la protección laboral, con enfoque de género.

Visitas: 0