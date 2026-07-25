Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

Cienfuegos se vistió de fiesta este fin de semana con la celebración de una Feria agropecuaria e industrial especial en saludo al aniversario 73 del 26 de Julio. Durante varias semanas, las autoridades locales planificaron este evento que logró congregar a unas 18 empresas del sector agropecuario, además de contar con la participación del Comercio, la Gastronomía y actores económicos no estatales.

Reinaldo Gómez Hermida, coordinador de programas y tareas del Gobierno provincial, explicó que la iniciativa buscaba acercar productos variados a la población con precios más asequibles. “Se han evaluado los precios y algunos géneros como el arroz, el boniato, la calabaza, la carne de cerdo y el carbón han experimentado una ligera bajada, lo que los hace más asequibles a la población”, precisó.

La feria no solo ofreció alimentos, sino también artículos industriales y comestibles, gracias a la colaboración de las entidades comerciales y gastronómicas. Los visitantes encontraron un abanico de opciones que superó la oferta habitual, según destacaron varios asistentes.

Nelson Leblanc, un cienfueguero asiduo a estas ferias, manifestó su satisfacción tras realizar varias compras. “Hay más ofertas que de costumbre y los precios en algunos casos están menos caros. El arroz, la calabaza, el boniato, por ejemplo, aquí los he encontrado hoy más baratos”, comentó con una sonrisa.

Gómez Hrrmida resumió el espíritu de la jornada: “La intención es satisfacer a la población, que se sienta contenta un día como hoy en que esperamos el advenimiento de la fecha histórica del 26 de julio”, concluyó.

Con esta feria, Cienfuegos reafirma su compromiso de celebrar las efemérides patrias con acciones concretas que beneficien directamente a las familias, combinando tradición agropecuaria, oferta industrial y un esfuerzo conjunto por aliviar la economía doméstica.

Visitas: 9