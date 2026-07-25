Santo Domingo 2026 entrega primeras medallas centroamericanas

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Con finales en ocho deportes, Santo Domingo 2026 entregará hoy las primeras medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pactados aquí hasta el 8 de agosto.

El

programa de la jornada sabatina contempla acción en 22 deportes, incluido la disputa de preseas en aguas abiertas, remo, bádminton, ciclismo de ruta, judo, taekwondo, polo acuático y tiro con arco.

Desde el municipio Bonao, la modalidad de doble par de remos cortos ligero será la primera en otorgar medallas, en el arranque de la disciplina en la Presa de Rincón de la provincia Monseñor Nouel.

En el estreno del ciclismo de ruta, la contrarreloj individual en femenino y en masculino captará toda la atención de aficionados y prensa en la avenida de la Salud (Mirador del Sur), en un circuito de 10 kilómetros por vuelta.

Los badmintonistas en la modalidad de dobles mixto disputarán los principales premios en la segunda jornada de competencias del deporte de volantes y raquetas en el Pabellón, ubicado en el Parque del Este.

Los deportes de combate harán el debut y los judocas subirán al colchón por medallas en los 48, los 52 y los 57 kilogramos en la rama femenina, y en los 60 y los 66 kilos en el sector masculino.

En el propio Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el taekwondo pondrá en porfía los principales puestos en las modalidades de poomsae (formas) individual en ambos sexos y en parejas freestyle mixto.

Durante la mañana, las aguas abiertas repartirán sus galardones en los 10 kilómetros femenino y masculino, el tiro con arco vivirá una jornada de premios con los 70 metros equipos recurvo femenino y en el polo acuático los varones pugnarán por el oro.

Este sábado vivirán sus pimeras emociones el esquí náutico, el racquetbol, el skeet (individual masculino), el voleibol playa, rugby 7, baloncesto (mujeres), ajedrez, ecuestre, golf y voleibol (hombres).

En la noche de ayer, la leyenda dominicana del atletismo Félix Sánchez inmortalizó el encendido del pebetero, en el cierre de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los Juegos del Centenario convocaron en esta capital a más de seis mil atletas de 37 países, quienes lucharán por el éxito en 40 disciplinas y boletos directos en 19 deportes hacia los Panamericanos de Lima 2027.

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