Guterres llega a Siria en primera visita de jefe de la ONU desde 2009

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El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llegó hoy a Damasco, en la primera visita de un máximo responsable del organismo internacional a Siria en 17 años.

La agencia oficial siria SANA informó que el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Asaad Hassan Al-Shaibani, recibió a Guterres y a la delegación que lo acompaña en el Aeropuerto Internacional de Damasco. El último secretario general de la ONU que visitó Siria fue Ban Ki-moon, en 2009, lo que otorga especial relevancia política al viaje de Guterres, en momentos en que el país atraviesa una etapa de transición tras la caída del Gobierno de Bashar al-Assad, el 8 de diciembre de 2024.

El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, anunció el martes que Guterres viajaría esta semana a Siria por invitación del Gobierno y sostendría encuentros en Damasco con el presidente Ahmed al-Sharaa y varios funcionarios, entre ellos Al-Shaibani.

De acuerdo con Dujarric, el titular de la ONU reafirmará durante su estancia el compromiso del organismo internacional de apoyar al Gobierno y al pueblo sirios en esta etapa, y subrayará la necesidad de respetar la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial del país árabe.

Guterres analizará con responsables sirios los avances del proceso de transición, los esfuerzos de recuperación y las consecuencias de años de conflicto.

También mantendrá encuentros con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales dedicadas a los asuntos de la mujer y otros sectores de la sociedad siria, precisó el portavoz.

Como parte de su agenda, el secretario general prevé visitar la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), desplegada en la zona de amortiguación del Golán sirio ocupado.

El Consejo de Seguridad creó esa misión el 31 de mayo de 1974, mediante la Resolución 350, con el objetivo de supervisar el alto el fuego y la aplicación del Acuerdo de Separación entre Siria e Israel.

El pacto, firmado ese mismo día, estableció una zona de amortiguación entre las fuerzas sirias e israelíes y delimitó áreas sometidas a restricciones de tropas y armamento para ambas partes.

El acuerdo puso fin a los combates en el frente sirio tras la guerra de octubre de 1973 y, desde entonces, la FNUOS se encarga de vigilar el alto el fuego y el cumplimiento de sus disposiciones.

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