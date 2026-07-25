La grandeza de Fidel presente en Dominicana, en el año de su centenario

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Las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recibieron nuevamente a Fidel Castro Ruz en un acto de enorme respeto al legado del invicto Comandante en Jefe.

En el marco de las conmemoraciones por el centenario de su natalicio, la prestigiosa academia dominicana acogió un solemne panel de debate y la presentación de un texto histórico que rescata la profunda relación de hermandad entre Cuba y la República Dominicana.

El Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas sirvió de escenario para este reencuentro con la memoria, donde estuvo presente la rectora de la Universidad de La Habana y miembro del Consejo de Estado, Dra. C. Miriam Nicado.

La UASD ostenta el orgullo de haber condecorado a Fidel con el grado de Doctor Honoris Causa el 24 de agosto de 1998, durante aquella histórica visita bilateral que el Comandante en Jefe realizó a la nación quisqueyana entre el 20 y el 24 de agosto de ese año.

La constitución del Comité de Honor por el Centenario del Doctor Honoris Causa Fidel Castro en la República Dominicana marcó las pautas del encuentro. Presidido por la Dra. Rosalía Sosa, directora general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la UASD, simboliza el respeto de la academia dominicana hacia el legado de soberanía latinoamericana del líder cubano.

En el encuentro, el embajador cubano en este país, Ángel Arzuaga Reyes, evocó la figura del líder histórico de la Revolución Cubana en su constante afán por la integración y la unidad de Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, comentó sobre los profundos lazos históricos que unen a ambos pueblos.

Durante el panel, se realizó la presentación formal del libro que compila el célebre discurso pronunciado por Fidel el 24 de agosto de 1998, así como los pormenores de la ceremonia de investidura. Aquella alocución en el Aula Magna de la UASD es recordada como una pieza magistral de oratoria y un llamado vehemente a la unidad de los pueblos del Caribe.

El decano de la facultad anfitriona, Martín Montilla, dio la bienvenida a una concurrida audiencia que unió a académicos, estudiantes y miembros del Movimiento de Solidaridad con Cuba en la República Dominicana.

El Dr. Gerardo Roa, vicerrector de la UASD, enfatizó en la dimensión humanista de Fidel y el valor ético que representa para las universidades públicas del continente la defensa del acceso universal a la educación y la salud, pilares del proyecto social cubano.

La evocación de aquella estancia de cinco días en 1998 ocupó un espacio central en los análisis. Fidel arribó a Santo Domingo para participar en la trascendental reunión del Foro del Caribe (Cariforum).

Aquella visita no solo ratificó el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales, sino que sirvió para estrechar los nudos afectivos entre dos pueblos unidos por la historia, desde las gestas de Máximo Gómez y José Martí.

Durante esa jornada de intensa actividad diplomática, el gobierno dominicano otorgó a Fidel la máxima condecoración del país: la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz, Placa de Oro. A su vez, Fidel impuso la orden José Martí al entonces presidente Leonel Fernández.

Fuente: Granma.

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