ONU condena las medidas de EEUU contra Cuba: “Nada justifica la asfixia de toda una población”

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alzó la voz este viernes contra las medidas impuestas por Estados Unidos que restringen el acceso de Cuba al petróleo, y advirtió sobre las graves consecuencias que estas acciones tienen para la población de la mayor de las Antillas.

Durante su intervención en el sexagésimo primer período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Türk señaló directamente a las disposiciones adoptadas por la administración de Donald Trump por agravar la crisis que enfrenta Cuba, sometida desde hace más de seis décadas a un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

“Nada puede justificar la asfixia de toda una población”, aseveró el funcionario, quien expresó su especial preocupación por el impacto de estas agresiones en los sectores más vulnerables, como los niños con cáncer y las mujeres embarazadas.

Las declaraciones de Türk se suman a las advertencias realizadas recientemente por Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado, quien alertó sobre los riesgos que las medidas estadounidenses representan para áreas esenciales como la salud.

Según explicó Hurtado, el impacto prolongado y sostenido del bloqueo genera dificultades económicas crecientes y agudiza problemáticas ya existentes en el país.

La vocera detalló que numerosos servicios vitales dependen de la importación de combustible, un recurso cuyo acceso se ha visto severamente restringido.

“Las unidades de cuidados intensivos y las salas de urgencias se encuentran en riesgo, al igual que la producción, el suministro y el almacenamiento de vacunas, hemoderivados y otros medicamentos sensibles a la temperatura”, indicó.

En el texto difundido por Hurtado, el Alto Comisionado reitera su llamado a la comunidad internacional para que se levanten todas las medidas unilaterales, debido a su “impacto amplio e indiscriminado en la población”.

Türk enfatizó que este tipo de disposiciones constituyen una violación de los derechos humanos y afectan de manera desproporcionada a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

La intervención de Türk ante el Consejo de Derechos Humanos se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, agravado por las restricciones energéticas que limitan el funcionamiento de servicios esenciales y ponen en riesgo la salud de miles de personas.

