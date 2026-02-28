Cuba condena nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó los ataques perpetrados este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos como una violación flagrante del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, el mandatario cubano denunció que estas acciones “quebrantan la soberanía e integridad territorial de Irán‚ y constituyen una agresión que arruina por segunda ocasión los esfuerzos diplomáticos relacionados con la cuestión nuclear .

“Arruinan por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear, y ponen en peligro la paz y la seguridad regional e internacional”, expresó Díaz-Canel en su declaración.

El presidente cubano advirtió que “los efectos que ya se registran en esa convulsa región” evidencian el peligro de una escalada militar de impredecibles consecuencias.

Díaz-Canel hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que “actúe de inmediato y detenga esta agresión y una escalada, por sus impredecibles consecuencias”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán, calificándolos como una violación a la soberanía e integridad territorial de la nación persa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, el canciller cubano denunció que esta es la segunda ocasión en que se produce una agresión de este tipo, justo cuando estaban en curso conversaciones internacionales sobre la cuestión nuclear.

Rodríguez Parrilla advirtió que estas “irresponsables acciones quebrantan la paz y la seguridad internacionales” y constituyen “una clara transgresión del Derecho Internacional y la Carta de la ONU”.

El jefe de la diplomacia cubana hizo un llamado a la comunidad internacional para que “se movilice y detenga de inmediato la artera agresión” contra Irán.

Cuba reitera, una vez más, su posición histórica de defensa del multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos.

Visitas: 0