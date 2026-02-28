Inicia en India campaña de vacunación contra virus de papiloma humano

Esta iniciativa busca prevenir el cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de morbilidad por cáncer en mujeres, y marca un hito importante en la protección de la salud a largo plazo de niñas y mujeres en todo el país surasiático, de acuerdo con la prensa nacional.

India ha adoptado un régimen de dosis única, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Grupo Técnico Asesor Nacional sobre Inmunización (NTAGI), debido a su alta eficacia y facilidad de implementación.

La vacuna se administra de forma gratuita en centros de salud gubernamentales, incluyendo los Ayushman Arogya Mandirs.

El cáncer cervicouterino es el segundo más frecuente entre las mujeres en India. Se estima que cada año se diagnostican aproximadamente 124 mil nuevos casos y ocurren cerca de 80 mil muertes.

Dichas cifras se basan en informes más recientes del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MoHFW), el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) y el Centro de Información sobre el VPH (ICO/IARC) con datos actualizados a febrero de 2026.