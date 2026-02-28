sábado, febrero 28, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Inicia en India campaña de vacunación contra virus de papiloma humano

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 41 segundos

El primer ministro de la India, Narendra Modi, lanzó hoy una campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas de 14 años.

Esta iniciativa busca prevenir el cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de morbilidad por cáncer en mujeres, y marca un hito importante en la protección de la salud a largo plazo de niñas y mujeres en todo el país surasiático, de acuerdo con la prensa nacional.

India ha adoptado un régimen de dosis única, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Grupo Técnico Asesor Nacional sobre Inmunización (NTAGI), debido a su alta eficacia y facilidad de implementación.

La vacuna se administra de forma gratuita en centros de salud gubernamentales, incluyendo los Ayushman Arogya Mandirs.

El cáncer cervicouterino es el segundo más frecuente entre las mujeres en India. Se estima que cada año se diagnostican aproximadamente 124 mil nuevos casos y ocurren cerca de 80 mil muertes.

Dichas cifras se basan en informes más recientes del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MoHFW), el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) y el Centro de Información sobre el VPH (ICO/IARC) con datos actualizados a febrero de 2026.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *