Celebridades de Hollywood contra Trump

Freeman, de 88 años, dijo en su aparición en The Last Word With Lawrence O’Donnell, emitido por MS NOW, que “tenemos a alguien sentado en la Casa Blanca que nos está llevando a un agujero de m****”.

La estrella de The Shawshank Redemption (1994), quien promociona la nueva serie histórica de Prime Video The Gray House, de la que es productor ejecutivo, opinó que no puede “entender cómo un delincuente convicto… y condenado, con 34 cargos graves, puede llegar a la presidencia. ¿Cómo es posible?”.

Insistió que ese fallo se emitió antes de que entrara al Despacho Oval. “No tiene sentido para mí”, añadió.

Un jurado unánime de 12 personas en Nueva York declaró en 2024 a Trump culpable de los 34 cargos en su contra en un caso vinculado a una actriz de cine para adultos a la que quiso comprar su silencio.

Más allá de toda duda razonable, el jurado dictaminó que Trump no solo participó en la falsificación de registros comerciales, sino que lo hizo con el fin de cometer u ocultar otro delito, y que violó la ley estatal contra la conspiración para influir en una elección mediante “medios ilícitos”.

Los 34 cargos fueron por falsificación de registros comerciales en primer grado, vinculados a los reembolsos que realizó quien fuera en su momento su cercano colaborador y abogado, Michael Cohen, por el pago de dinero destinado a silenciar a Stormy Daniels sobre una presunta relación sexual con Trump que amenazaba con perjudicar su campaña presidencial de 2016.

También Robert De Niro arremetió contra Trump, ahora durante su participación en un podcast, donde, incluso, hizo un llamado para sacar al republicano de la presidencia.

El protagonista de El Padrino (1972) y Taxi driver (1976) fue invitado al programa «The Best People» conducido por Nicole Wallace y, durante la conversación planteó su preocupación por el rumbo que el Gobierno de Trump le está dando al país.

«Todo por lo que este país ha luchado, todo lo que representa lo está destruyendo. No sabemos cuáles son sus motivos, pero es enfermizo», advirtió.

De Niro hizo referencia a los discursos y prácticas que han puesto en riesgo -según él- la democracia y la estabilidad de Estados Unidos, como las deportaciones masivas y el recorte al apoyo para la cultura y las artes.

Para el afamado actor el gobernante es un «enemigo» directo de Estados Unidos e incluso consideró que «es un idiota».

En respuesta, Trump lanzó su ataque al actor en su red Truth Social: «El trastornado Robert De Niro, otro enfermo y demente con, en mi opinión, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algunas de cuyas acciones son seriamente DELICTIVAS!».

El pasado año el actor aprovechó su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el Festival de Cine de Cannes denunció que «sus ataques contra el cine son inaceptables, hay que reaccionar ya».