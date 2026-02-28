Inicia en Angola congreso de organización femenina del MPLA

En el Centro de Conferencia de Belas, en Luanda, está prevista la inauguración del cónclave, que concluye mañana y debe realizar la elección de la nueva secretaria general de la organización, cargo para el cual está propuesta Carlota Dias como candidata única.

Bajo el lema “Mujeres Angoleñas: Unidas para Transformar Desafíos en Logros”, las participantes en la cita revisarán el informe del Programa de Acción saliente, aprobarán los nuevos Estatutos, el Programa de Acción y las Tesis para los próximos cinco años, así como definirán las directrices estratégicas para el período 2026-2031.

La víspera el Comité Nacional de la organización decidió su ampliación de 241 miembros a 299, un listado que será sometido a aprobación durante estas dos jornadas de debate y organización del trabajo.

Este viernes, igualmente, las invitadas foráneas al congreso fueron recibidas por la vicepresidenta del MPLA, Mara Quiosa, quien conversó con ellas en la sede nacional del partido.

Entre las convidadas se encuentran representantes de la Organización de Mujeres de Cabo Verde; del partido Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico; miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y del Consulado de Canadá en Angola.

También participan invitadas del Parlamento de Cabo Verde y de la Organización de Mujeres del Movimiento de Liberación de Santo Tomé y Príncipe, quienes este viernes dialogaron, además, con la vicepresidenta del país, Esperança da Costa.

La OMA se fundó el 10 de enero de 1962, durante la lucha de liberación nacional, y es una de las organizaciones de mujeres más grandes de África.