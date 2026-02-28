sábado, febrero 28, 2026
Decenas de muertos en ataque de EEUU e israelí contra escuela en Irán

Al menos 51 personas murieron y otras 60 resultaron heridas tras un ataque aéreo estadounidense-israelí contra una escuela primaria de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, informaron hoy autoridades locales.

El funcionario administrativo de Minab, Mohammad Radmehr, precisó que las labores de rescate y remoción de escombros continúan en el lugar, mientras equipos de emergencia trabajan para localizar a posibles sobrevivientes.

Según la agencia iraní ISNA, decenas de estudiantes permanecen atrapadas bajo los restos del edificio en la provincia de Hormozgan, aunque algunas menores fueron rescatadas con vida tras el bombardeo.

La propia agencia reportó que un hospital en la misma zona sufrió daños parciales como consecuencia de los ataques.

Por su parte, la agencia Mehr informó del fallecimiento de dos estudiantes en el distrito de Narmak, en Teherán, en hechos vinculados a la ofensiva.

Los bombardeos forman parte de la operación lanzada en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra varias provincias iraníes, lo que provocó una escalada militar en la región.

Hasta el momento, no se ha ofrecido un balance definitivo de víctimas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y asistencia en las áreas afectadas.

