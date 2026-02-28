Conferencia 22 Congreso de la CTC en Cienfuegos: por un mejor funcionamiento sindical

Compartir en

Con la mirada puesta en un movimiento funcional y atemperado a las circunstancias actuales del país, sesionó este 28 de febrero, en Cienfuegos, la Conferencia Provincial 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El encuentro, al que asistieron más de 130 representantes de los diferentes sectores económicos y sociales del territorio, hizo un repaso crítico, pero con ánimo transformador, del trabajo durante los últimos cinco años, mientras sentó pautas para la etapa venidera.

La afiliación, indicador en el que la provincia registró un notable decrecimiento, acaparó buena parte del debate y suscitó intervenciones contundentes. Estas giraron en torno a la importancia de elevar el funcionamiento interno e incrementar la sindicalización, sobre todo en el sector no estatal de la economía, hacia donde ha emigrado una cifra nada despreciable de trabajadores.

El imperativo de elevar el funcionamiento interno, la política de cuadros, la capacitación sindical, la vinculación con la base figuraron, junto a otros, entre los asuntos analizados.

Inés María Abreus Álvarez, al frente del Sindicato de las Comunicaciones en el territorio, compartió las prácticas que lleva a cabo su gremio y muestran resultados alentadores en la incorporación y organización de los afiliados que se desempeñan en el ámbito privado, como los agentes postales y de telecomunicaciones.

Sobre ese particular, Mayté Yera Santana, la saliente secretaria general de la CTC en la provincia, llamó a lograr un mayor acercamiento e intercambio con los afiliados de manera que se sientan debidamente representados por el movimiento sindical.

A tenor con esa idea, Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central de Partido y presidente del Comité Organizador del 22 Congreso de la CTC, exhortó a los dirigentes sindicales a hacerse cada día más fuertes, a hacerse sentir, a buscar respuestas a los planteamientos y preocupaciones de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fueron las preguntas que lanzó ante los tiempos harto difíciles que vive la nación y en los que, dejó claro, hay que aprovechar los espacios colectivos para dar argumentos, establecer el diálogo y hacerlo bien, con preparación e información adecuadas.

Según señaló, el principal escenario hoy es el colectivo laboral y es ahí donde urge que la clase obrera actúe con seriedad, sentido común y en respaldo a la dirección del país en la construcción del proyecto socialista.

En la opinión de Serguei Martín Guerra, miembro del Buró Provincial del PCC, la Conferencia mostró la madurez política, el espíritu crítico y la profundidad ideológica de la clase obrera cienfueguera

Durante su intervención, expresó que resulta imprescindible el trabajo de selección y preparación de los dirigentes sindicales, que tengan la capacidad de representar y la disposición a enfrentar las dificultades. Insistió en la necesidad de atender a los jóvenes que ingresan al universo laboral y a los trabajadores del sector no estatal, y recalcó que la batalla económica constituye la tarea fundamental del movimiento obrero y sindical.

La cita permitió elegir al nuevo Comité Provincial de la organización, en cuya primera reunión promovió a Anay Moreira Guillén al cargo de secretaria general. La joven dirigente agradeció a sus compañeros la confianza depositada en ella para el ejercicio de esa función. Por su parte, Mayté Yera Santana recibió reconocimientos por los resultados de su gestión al frente del movimiento sindical cienfueguero durante más de cinco años.

