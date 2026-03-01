Pinceladas de Montevideo: ciclos por su vía

Compartir en

Desde hace un buen tiempo, Eduardo va y regresa del trabajo en bicicleta. “Además del ejercicio físico, sostiene, este medio de transporte ayuda a mi economía familiar, como también evito un poco la congestión vehicular a determinadas horas, en especial gracias a la ciclovía que funciona desde hace poco más de dos años por la Avenida 18 de Julio”.

El novedoso carril forma parte del programa de la Intendencia de Montevideo para facilitar la circulación vial. A juicio de muchos de los visitantes foráneos no son muchas las urbes del mundo las que cuentan con este tipo de senda en medio de una de las arterias de mayor tráfico en la capital de la República Oriental del Uruguay.

Esta obra de ingeniería civil y movilidad urbana, inversión de aproximadamente un millón de USD, fue inaugurada en diciembre de 2023 y constituye una infraestructura con máxima seguridad para quienes transitan, en ambos sentidos, en bicis o VMP (Vehículos de Movilidad Personal) como los patinetes eléctricos o monociclos.

La ciclovía se extiende por cuatro kilómetros y conecta el Obelisco de Los Constituyentes, en la intersección del céntrico Bulevar Artigas, con la Plaza Independencia, en Ciudad Vieja, por la “18 de Julio” e incluye un tramo por la calle San José.

Si bien la ciclorruta al principio fue objeto de algunos cuestionamientos del diseño y seguridad por parte de funcionarios públicos y población en general, al cabo de este tiempo la experiencia y la vida práctica le ha dado la razón a los artífices de la iniciativa, comoquiera que con el paso de los años han sido más los que prefieren transitar por ella.

Según estudios realizados por especialistas de tránsito las estadísticas aseguran que las horas del día de mayor circulación se registran de siete a diez de la mañana y luego de cuatro de la tarde a siete de la noche, por supuesto teniendo en cuenta las jornadas hábiles, tanto laborales como de actividades escolares.

Para que se tenga una mejor idea de la aceptación actual, las estadísticas demuestran que el promedio diario está en el orden de los mil 380 vehículos, entre bicicletas, monopatines y monociclos. Desde el punto de vista comparativo se observó que en septiembre de 2024 se reportaba un aumento significativo, respecto a la misma fecha del año anterior sin la ciclovía, que apenas llegó a los 800 de esos medios por la avenida 18 de Julio.

Por otro lado, explican las autoridades locales, es un hecho el crecimiento constante de ciclistas y la reducción de conflictos en el tránsito con casi cero accidentalidad. Hecho que marca una nueva etapa en la movilidad montevideana de trabajadores, estudiantes y población en general por el mismo centro de la ciudad.

En tanto, si bien la bicisenda de 18 de Julio es la más notoria de la urbe capitalina, en otros espacios públicos existen carriles especialmente destinados para la circulación de bicicletas y VMP. Esas facilidades te las puedes encontrar en veredas y sendas como en la Rambla y el parque Batlle, por ejemplo.

Estas infraestructuras viales, como es lógico, no son exclusivas de la capital de los uruguayos. En el mundo destacan por seguridad y diseño en ciudades como Copenhague Ámsterdam, y otras icónicas a la altura de la existente sobre el puente Hovenring. Otras obras de este tipo con prominencias se localizan en Países Bajos, Japón y Nueva Zelanda. Mientras que en Latinoamérica, además del Uruguay sobresalen por la extensión de las redes las urbes Bogotá, Sao Paulo y Santiago de Chile.

Y mientras en el resto del planeta circulan a diario millones de bicicletas por esas y otras sendas, por lo pronto Eduardo sigue aplaudiendo y tiene palabras de elogios para su ciclovía montevideana, por lo que ha representado para él, en el día a día, la posibilidad de disponer de esta ruta de modo práctico y eficiente para su vida.

