Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Las bijiritas son conocidas en Cuba con el popular término de chinchilas. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Alas inquietas del invierno en Cuba (+Fotos)

Delvis Toledo De la Cruz
Es difícil imaginar los campos cubanos durante los meses invernales sin la presencia de estas gráciles avecillas. Conocidas también como chinchilas tanto por niños como por campesinos en distintos territorios rurales, entre los rasgos más notables de las bijiritas está su carácter migratorio, ya que la mayoría llega a nuestro archipiélago y otras zonas del Caribe en esta etapa, viajando de Norteamérica hasta sitios más cálidos al sur para alimentarse.

Son pequeñas pero también viajeras de largas distancias. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Algunos registros confirman arribos en el mes de julio, pero el grueso de las especies lo hace a partir de octubre, aprovechando los vientos de los frentes fríos propios del periodo. Eligen viajar de noche pues así evitan a sus depredadores naturales, guiándose mediante determinados mecanismos biológicos y por las luces, de modo que muchos ejemplares han sido hallados cercanos a faros como en Roncali, al oeste de Pinar del Río; el Morro de La Habana o en Paredón Grande, al norte de Ciego de Ávila.

La bijirita chica (Setophaga americana) al igual que el resto de sus primas, se alimenta de pequeños insectos que halla en la vegetación. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Algunas se identifican por sus coloridos antifaces (Geothlypis trichas). / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Como bien certifica el Dr. Hiram González Alonso en su libro Aves de Cuba (2002), si por un lado las golondrinas constituyen un símbolo de la primavera, las bijiritas con sus inconfundibles llamados y vuelos inquietos, anuncian la llegada del breve frío a la región tropical. Más de 40 especies han sido registradas acá, y de ellas 37 usan el territorio cubano como sitio de residencia invernal o en su tránsito a otras zonas del Centro y Suramérica durante el otoño y la primavera. Solo cuatro permanecen todo el año, el canario de manglar (Setophaga petechia gundlachi), la bijirita del pinar (Setophaga pityophila), chillina (Teretistris fernandinae) y el pechero (Teretistris fornsi), estas dos últimas endémicas del país.

La candelita (Setophaga ruticilla) presenta un marcado dimorfismo sexual. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
A la especie Setophaga palmarum es usual verla en espacios abiertos, patios y jardines. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Desdichadamente, estas aves también sufren los trances de la caza furtiva, más allá de que no sean ellas las perseguidas por los cazadores tramperos. Suelen caer en las jaulas y redes, recibiendo severos golpes por una mala manipulación o en el peor de los casos, una muerte lenta debido a una dieta inadecuada, al ignorar que solo comen insectos. Aprendamos pues a identificarlas, por sus colores, cantos, comportamientos; es menester protegerlas y evitar dañarlas, el equilibrio ambiental de muchos ecosistemas depende de ello.

Mariposa galana (Setophaga discolor) en actitud esquiva dentro de la maleza. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Señorita de Río, una de las chinchilas de mayor tamaño que arriba al archipiélago cada año. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

