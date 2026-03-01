Novedades editoriales y recuperaciones literarias en Jornada por el Día del Libro Cubano en Cienfuegos

Compartir en

La Jornada por el Día del Libro Cubano, la cual se extiende hasta el 31 de marzo, constituye uno de los momentos fundamentales de la labor anual del Centro Provincial del Libro y la Literatura, y del Centro de Promoción e Investigación Literaria Florentino Morales.

El director de esta última institución cultural, el escritor Ian Rodríguez Pérez, informó al Periódico 5 de Septiembre que, entre los varios momentos significativos de la etapa, figura la irrupción de novedades literarias de los sellos Ediciones Mecenas y Reina del Mar Editores, en ocasión, además, de sus respectivos aniversarios.

Entre los nuevos títulos, pertenecientes a la producción de 2026, el intelectual mencionó los poemarios Animal de arena, de Shineré Gala Ávila, y El imperio del signo, firmado por Claudette Betancourt Cruz; los textos de narrativa Arcanos mayores, escrito por Dayanet Polo Matos, e Isla al óleo, de la autoría de Sofía Miragaya; una obra de la ensayística como Ensayos en estado crítico, perteneciente a Miguel Ángel Castiñeiras; y Sombra con sombrero, pieza teatral de Lisandra Quirós Izquierdo.

Además, consignó otros materiales, a la manera de Soy el amor, soy el verso, del escritor Orlando Víctor Pérez Cabrera; Clara, niña sin palabras, escrito por Erduyn Maza Morgado; y Pintaleyendas, de la autoría conjunta de Ana Teresa Guillemí y Alicia Martínez Lecuona.

Rodríguez Pérez subrayó que la Jornada resulta el contexto de lo que calificó como “tres significativas recuperaciones literarias”. La primera, dijo, será la reactivación del Concurso Nacional de Reseña Crítica Literaria Segur, abierto para especialistas y también para los escritores.

La segunda, añadió, se trata de la reanudación de una tradición de arraigo popular, como el denominado Bombo literario, acción comunitaria que el escritor Roberto Sotolongo reiniciará en los portales de la librería Dionisio San Román.

Y, por último, la tercera de estas será la impresión limitada de un número especial de la revista cultural Ariel, mediante el cual se celebra su aniversario 30. De este modo, podrá finalmente ver la luz una edición puesta en pausa desde 2017. Rodríguez Pérez anunció que, posteriormente a la presentación, se hará una distribución de la publicación en su versión en pdf.

Ian señaló que la Jornada honra una fecha fundamental como la creación, el 31 de marzo de 1959, de la Imprenta Nacional de Cuba, mediante la ley 187 del Gobierno Revolucionario, la cual nació liderada por el escritor y periodista Alejo Carpentier, quien al paso de los años sería el segundo escritor en Hispanoamérica en obtener el Premio Miguel de Cervantes en 1977, y el primer cubano, procedido por Dulce María Loynaz en 1992 y Guillermo Cabrera Infante, en 1997.

La apertura de la Imprenta posibilitó el acceso a la lectura de muchos cubanos, a la edición de diversas revistas, además de las cartillas, folletos y manuales de la Campaña Nacional de Alfabetización (1961).

Por sugerencia de Fidel Castro, la obra cumbre de la literatura española, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra, se escogió como el primer libro en ser publicado, con una tirada de 100 mil ejemplares.

La Imprenta Nacional de Cuba fue convertida en la Editora Nacional (1962) y Carpentier se mantuvo en su dirección durante cuatro años.

Más tarde, en 1967, fue creado el Instituto Cubano del Libro, conformándose todo un sistema de editoriales en el país, sumando, además, millones los títulos de escritores cubanos y extranjeros publicados.

Rodríguez Pérez añadió que la Jornada rinde tributo, también, al nacimiento –hace 112 años– del poeta, narrador, investigador, ensayista y artista de la plástica, Samuel Feijóo, con grandes vínculos con Cienfuegos.

Feijóo nos legó más de 70 libros, entre los cuales cabría citarse Camarada celeste, Temas folklóricos cubanos, Juan Quinquín en Pueblo Mocho y Cuentos de humor de Cuba. Su muy original obra literaria lo ubica entre lo mejor de nuestras letras, a juicio de los expertos literarios.

