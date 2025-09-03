miércoles, septiembre 3, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

La constancia y el esfuerzo se premiaron al llegar a la cima luego de sortear no pocos obstáculos con el clima y el terreno irregular. / Fotos: Anita Lors y Delvis Toledo.
La constancia y el esfuerzo se premiaron al llegar a la cima luego de sortear no pocos obstáculos con el clima y el terreno irregular. / Fotos: Anita Lors y Delvis Toledo.
Ciencia Principales 

Nuevas juventudes en lo más alto de Cuba (+Fotos)

Delvis Toledo De la Cruz 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

La Empresa Comercializadora de Productos Agropecuarios Frutas Selectas, despidió el mes agosto por todo lo alto, literalmente, pues como iniciativa vinculada a las tareas por el Día Mundial de las Juventudes, su colectivo y un grupo de amigos de la entidad emprendieron una cruzada desde La Habana hasta la provincia de Granma, con el objetivo de coronar los mil 974 metros (m) sobre el nivel del mar que ostenta el pico Turquino, ubicado en el Parque Nacional homónimo.

Comenzando apenas el trayecto.
Comenzando apenas el trayecto.
Las señalizaciones del sendero granmense están bien ubicadas y son muy útiles a los excursionistas.
Las señalizaciones del sendero granmense están bien ubicadas y son muy útiles a los excursionistas.

Este reportero tuvo el privilegio de estar entre los participantes, en su mayoría jóvenes en representación de las sucursales (UEB) del resto de las provincias. Muchos, sin experiencias anteriores en el montañismo, se llenaron de valor para emprender una conquista que les parecía improbable, debido en parte además al desgaste por el largo trayecto previo en carretera. No obstante, la praxis demostró otra vez que remontar el Turquino por tierra granmense, a pesar de ser más extenso, resulta deleitable comparado a la subida por la vecina Santiago (considerablemente agotadora), y sin la posibilidad de apreciar las inigualables panorámicas que brinda el recorrido por el noroeste y de norte a sur.

La flora de la zona es especialmente rica en diversidad de formas y tamaños.
La flora de la zona es especialmente rica en diversidad de formas y tamaños.
Aguada de Joaquín es un punto de descanso importante antes de continuar la travesía.
Aguada de Joaquín es un punto de descanso importante antes de continuar la travesía.

Así pues, luego de la llegada al municipio Bartolomé Masó, en Granma, los trabajadores convertidos en excursionistas, transitaron allí por puntos del sendero bien reconocidos: el Alto del Naranjo, pico Palma Mocha (1387 m), Alto de Lima, el campamento Aguada de Joaquín y su cumbre análoga (1676 m), más el bellísimo mirador de Loma Redonda (en ese orden), hasta sobrepasar los 12 kilómetros que conducen al mayor pináculo del país.

Las hermosas panorámicas son también un incentivo para los exploradores a seguir adelante.
Las hermosas panorámicas son también un incentivo para los exploradores a seguir adelante.
Lluvia y bruma, un binomio que no falta al caer la tarde en el recorrido.
Lluvia y bruma, un binomio que no falta al caer la tarde en el recorrido.

El colectivo empresarial agradeció a todos los que de una forma u otra apoyaron la expedición, los guías Leonardo Manso, Rodislandy Díaz Vega y de manera espacial a Ciro Verdecia Tamayo, así como al resto de los trabajadores en las instituciones culturales e históricas que ─posterior al Turquino─ fueron visitadas en la Capital del oriente cubano.

Que no se note el cansancio luego de un aguacero.
Que no se note el cansancio luego de un aguacero.
Ciro Verdecia, un guía incansable, acompañó y dio ánimos a la comitiva.
Ciro Verdecia, un guía incansable, acompañó y dio ánimos a la comitiva.
Rostros de alegría y victoria, al inicio y al final de la expedición.
Rostros de alegría y victoria, al inicio y al final de la expedición.

Visitas: 0

Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *