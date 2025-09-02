Cienfuegos arriba al 5 de Septiembre con amplio programa de acciones

Compartir en

Cienfuegos arriba al Aniversario 68 de la gesta del Levantamiento del 5 de Septiembre, con actividades y entre ellas una jornada de limpieza y embellecimiento, junto con la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el resto de las organizaciones, destacó a esta periodista Lázara Suárez Argudín, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) para atender la esfera Político Ideológica.

La Marina Revolucionaria cumple el aniversario 62 de creada, mientras la Unidad Militar de Astilleros llega a los 50 años, e iniciaron el programa con un juego de béisbol en el Estadio 5 de Septiembre y visitas a familiares de los caídos, abarcando la ruta juvenil por las once tarjas vinculadas con el hecho histórico.

El 4 de septiembre se efectuará una gala cultural, a las 8:30 p.m. en el Teatro Tomás Terry, para amanecer el 5 con asaltos simbólicos a las antiguas instalaciones de Cayo Loco, Estación de Policías, Ayuntamiento y Colegio San Lorenzo, convertidas hoy en Museo Histórico Naval, Gobierno Provincial y Escuela Secundaria Básica 5 de Septiembre. Frente a esta tendrá lugar el tradicional acto central, informó Suárez Argudín.

“El acto central está previsto para las 7:00 a.m., apunta, y está convocado todo el pueblo cienfueguero a participar. Allí acompañaremos a los combatientes y familiares de la Gesta del 5 de Septiembre”, dijo.

Del Parque Martí partirá la peregrinación hasta el monumento a los caídos en el Cementerio Tomás Acea y luego depositarán una ofrenda floral en el malecón cienfueguero.

“Dichas actividades representan una acción de mucho relieve para el Buró Provincial del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, el Gobierno y el pueblo en general”, destacó la dirigente.

En la ocasión se festejan el aniversario 45 del Periódico 5 de Septiembre y los 25 años de constituido el Telecentro Perlavisión, con reconocimientos a fundadores. En las actividades, participará la Dirección Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

