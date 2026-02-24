Mujeres en Cienfuegos protagonizan jornada de higienización

Compartir en

Este 24 de febrero, una fecha que resuena con fuerza en la historia de Cuba, al marcar el reinicio de las luchas independentistas en 1895, se convirtió en un día de acción y compromiso en la ciudad de Cienfuegos. En el emblemático parque Villuendas, un grupo entusiasta de trabajadoras de los centros aledaños protagonizó una jornada de higienización y embellecimiento, convocada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el territorio.

Desde tempranas horas de la mañana, el parque, urgido de acciones de limpieza, fue testigo del esfuerzo colectivo de estas cienfuegueras, quienes, armadas con escobas y otros instrumentos, se dedicaron a recuperar la belleza de uno de los espacios públicos más transitados de la urbe centro sureña. La actividad no solo buscó mejorar el entorno, sino también rendir homenaje a los ideales de libertad y soberanía que han signado la historia de la nación.

Para Midelis Castañedo Ruiz, trabajadora de la Contraloría General de la República, participar en dicha acción constituye un compromiso social. “Es nuestro deber mantener nuestra ciudad limpia, no es solo tarea de Servicios Comunales. La higienización es también una responsabilidad ciudadana”, comentó.

De acuerdo con Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC en la provincia, con las labores efectuadas esta mañana buscan, de igual forma, saludar el Día Internacional de la Mujer, por celebrarse el 8 de marzo. La convocatoria no se hizo esperar y acudieron con diligencia las federadas. “Esta es una efemérides de compromiso. Estamos llamadas a transformar, a aportar y aquí estamos las cienfuegueras dando el paso al frente y apostando por la ciudad bella y limpia que nos ha enorgullecido siempre”, dijo.

Esta jornada, no solo embelleció al parque Villuendas, sino también fortaleció los lazos comunitarios y reafirmó el papel activo de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

También devino episodio de reafirmación y unidad. Al finalizar, se llevó a cabo un acto donde las participantes expresaron su compromiso con el proyecto social cubano y su adhesión a los principios por los cuales lucharon los próceres de la independencia de la isla. Las palabras, pronunciadas por Yarisbel Franco Bueno, secretaria de la FMC en el municipio de Cienfuegos, resonaron con fuerza y ratificaron la continuidad de los ideales de quienes pavimentaron el camino hacia la libertad.

