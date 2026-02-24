Cienfuegueros evocan el reinicio de las luchas por la independencia de Cuba

Compartir en

A 131 años de aquel histórico 24 de febrero, cienfuegueros de varias generaciones se dieron cita en el parque José Martí para rendir tributo al estallido independentista que dio continuidad a la contienda iniciada por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, en el ingenio La Demajagua.

Al acto conmemorativo asistieron Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos; Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora del territorio; junto a representantes de organizaciones políticas y de masas.

En el homenaje no faltó la ofrenda floral ante el conjunto escultórico erigido al Apóstol, ni el minuto de silencio dedicado a los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber el pasado 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela.

En las palabras centrales del encuentro, Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del PCC en Cienfuegos, reconoció el simbolismo de esta efeméride y el compromiso irrevocable de los cubanos de ser libres y no aceptar cadenas ni imposiciones de gobierno extranjero alguno.

“Martí nos enseñó que la dignidad de una nación se sostiene con la firmeza de sus hijos. Ahora, cuando los enemigos de la Revolución Cubana intentan tergiversar la historia y manipular los símbolos, los que estamos en la trinchera del deber ratificamos la convicción de aquellos valerosos hombres: Independencia o Muerte”, expresó Pérez Negrín.

La dirigente partidista aseguró que “no hay fuerza capaz de borrar el significado del 24 de febrero de 1895 porque está grabado en el corazón de esta Patria. Somos un pueblo capaz de vencer cualquier adversidad”.

“Frente a Martí reafirmarnos que no hay retroceso posible y que los cubanos seguiremos fieles a la independencia y al socialismo que elegimos”, concluyó.

