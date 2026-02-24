Rusia denuncia endurecimiento del bloqueo de EEUU contra Cuba
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundos
Rusia ha condenado el reciente endurecimiento del bloqueo de EE. UU. contra Cuba y ha alertado que las sanciones buscan frenar su desarrollo e impedir vínculos económicos.
“Estas sanciones ilegales tienen un objetivo claro: obstaculizar el desarrollo del país y limitar su interacción económica productiva con otros Estados”, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado este lunes.
Rusia ratificó su apoyo a Cuba ante el cerco energético y las sanciones de EE. UU., que han provocado, según La Habana, un “genocidio” en curso.
En este contexto, la semana pasada, el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunió en Moscú con el presidente ruso Vladímir Putin y con el canciller Serguéi Lavrov, en el marco de una visita de trabajo. Desde el Kremlin detallaron que uno de los temas tratados durante el encuentro fue la ayuda a Cuba.
Putin tildó de “inaceptables” las nuevas sanciones impuestas contra la isla y recordó que Moscú ha estado siempre del lado de Cuba en su lucha por la independencia y el derecho a seguir su propio camino de desarrollo.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” en relación con Cuba, al calificar al país caribeño como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
La medida impone un nuevo sistema arancelario que permitiría a la Casa Blanca aplicar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a la isla.
La Habana condenó las nuevas sanciones de Estados Unidos, tildándolas de un brutal acto de agresión y advirtiendo sobre su impacto en el bloqueo económico y los aranceles.
Visitas: 1