Rusia denuncia endurecimiento del bloqueo de EEUU contra Cuba

La Cancillería rusa ha precisado que Washington ha ejercido una política de presión sostenida contra Cuba mediante la imposición de nuevas medidas coercitivas, las cuales han deteriorado la situación económica y energética de la isla, vulnerando normas del derecho internacional.

Desde Moscú han advertido que estas acciones forman parte de una estrategia destinada a debilitar a La Habana, afectando directamente a la población civil y restringiendo el acceso de la isla a suministros esenciales.

Las autoridades rusas han enfatizado que las recientes medidas punitivas de Estados Unidos han colocado a Cuba al borde de una crisis energética, condenando con firmeza las acciones ilegales contra La Habana y el endurecimiento de un bloqueo que ya se prolonga por casi siete décadas.

El recrudecimiento del bloqueo ha dificultado la capacidad de intercambio internacional y el funcionamiento de sectores clave de la economía cubana, según han señalado las autoridades rusas.