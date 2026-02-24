martes, febrero 24, 2026
Rusia denuncia endurecimiento del bloqueo de EEUU contra Cuba

Rusia ha condenado el reciente endurecimiento del bloqueo de EE. UU. contra Cuba y ha alertado que las sanciones buscan frenar su desarrollo e impedir vínculos económicos.

“Estas sanciones ilegales tienen un objetivo claro: obstaculizar el desarrollo del país y limitar su interacción económica productiva con otros Estados”, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado este lunes.

La Cancillería rusa ha precisado que Washington ha ejercido una política de presión sostenida contra Cuba mediante la imposición de nuevas medidas coercitivas, las cuales han deteriorado la situación económica y energética de la isla, vulnerando normas del derecho internacional.

Desde Moscú han advertido que estas acciones forman parte de una estrategia destinada a debilitar a La Habana, afectando directamente a la población civil y restringiendo el acceso de la isla a suministros esenciales.

Las autoridades rusas han enfatizado que las recientes medidas punitivas de Estados Unidos han colocado a Cuba al borde de una crisis energética, condenando con firmeza las acciones ilegales contra La Habana y el endurecimiento de un bloqueo que ya se prolonga por casi siete décadas.

El recrudecimiento del bloqueo ha dificultado la capacidad de intercambio internacional y el funcionamiento de sectores clave de la economía cubana, según han señalado las autoridades rusas.

 

En este contexto, la semana pasada, el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunió en Moscú con el presidente ruso Vladímir Putin y con el canciller Serguéi Lavrov, en el marco de una visita de trabajo. Desde el Kremlin detallaron que uno de los temas tratados durante el encuentro fue la ayuda a Cuba.

Putin tildó de “inaceptables” las nuevas sanciones impuestas contra la isla y recordó que Moscú ha estado siempre del lado de Cuba en su lucha por la independencia y el derecho a seguir su propio camino de desarrollo.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” en relación con Cuba, al calificar al país caribeño como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

La medida impone un nuevo sistema arancelario que permitiría a la Casa Blanca aplicar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a la isla.

La Habana condenó las nuevas sanciones de Estados Unidos, tildándolas de un brutal acto de agresión y advirtiendo sobre su impacto en el bloqueo económico y los aranceles.

