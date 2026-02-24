China rechaza “infundada” acusación de EEUU de reforzar arsenal nuclear

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 2 segundos

China refutó un cuestionamiento de EE. UU. sobre su arsenal nuclear y dijo que se trata de una excusa para justificar la reanudación de ensayos atómicos.

En la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra, el subsecretario adjunto estadounidense, Christopher Yeaw, acusó el lunes a China de expandir deliberadamente su arsenal nuclear, “sin transparencia ni indicación de sus intenciones u objetivos”.

En respuesta, el embajador chino para Asuntos de Desarme, Shen Jian, tachó de “infundadas” las acusaciones de EE. UU. de que China está realizando pruebas nucleares explosivas.

El funcionario chino también destacó que las alegaciones de las autoridades estadounidenses simplemente son una excusa inventada para justificar su propia posible reanudación de las pruebas nucleares.

Shen instó a Washington a reafirmar el compromiso de los cinco Estados poseedores de armas nucleares con una moratoria sobre las pruebas nucleares y a defender el consenso mundial sobre la prohibición de las pruebas nucleares.

Tras declarar que Pekín defiende una filosofía de control de armas que es “justa, cooperativa, equilibrada y eficaz”, aseveró que China está comprometida con el fortalecimiento de la cooperación internacional en seguridad y la mejora de la gobernanza de la seguridad global

El embajador chino ante la ONU señaló que el control de armas nucleares es una salvaguardia importante para mantener la estabilidad estratégica global.

“La comunidad internacional debe adherirse a un enfoque justo, razonable, racional y pragmático para el desarme nuclear, persistir en la resolución de los problemas de no proliferación nuclear por medios políticos y diplomáticos, respetar el imperio del derecho internacional y revitalizar los mecanismos multilaterales de control de armamentos y desarme”, detalló.