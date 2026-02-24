Rusia insta a EEUU a abstenerse de atacar sitios nucleares de Irán

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

El vicecanciller ruso instó a EE. . a cesar sus planes militares y de máxima presión contra Irán, avisando que estos violan la Carta de la ONU y fomentan la tensión.

“Instamos a Estados Unidos y sus aliados a abandonar los planes de atacar las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Recomendamos enfáticamente que Washington brinde garantías firmes para evitar una mayor confrontación militar”, advirtió Dmitri Lyubinski, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, durante una reunión de alto nivel del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU en Ginebra, el lunes.

El vicecanciller también aseguró que la parte rusa está lista para proporcionar la asistencia necesaria para reanudar la búsqueda de soluciones diplomáticas sobre el programa nuclear de Irán.

Según Lyubinski, Rusia ha estado observando los pasos destructivos de Estados Unidos y sus aliados para avivar las tensiones en Irán y sus alrededores. “Primero, Occidente instigó abiertamente a los manifestantes a atacar a los oficiales de la ley y apoderarse por la fuerza de instituciones gubernamentales clave”, indicó, en referencia a los acontecimientos de principios de enero en el país persa.

Tras el fracaso del plan para provocar un cuasi golpe de Estado en Irán —agregó el titular ruso— Washington comenzó a amenazar a Teherán con ataques a su territorio, y ahora está endureciendo la amenaza.

Para Liubinsky, lo que EE. UU., y sus satélites están haciendo actualmente “se encuadra en la infame política de máxima presión, que es una grave violación de la Carta de la ONU, concretamente del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza”.

Concluyó enfatizando que el elemento central de esta política son las medidas coercitivas unilaterales.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de tensiones entre Teherán y Washington derivado del despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos cerca de Irán y las repetidas amenazas de Trump con atacar militarmente el territorio iraní para obligarlo a firmar un nuevo acuerdo nuclear.

Las partes han celebrado hasta ahora dos rondas de conversaciones indirectas, bajo mediación de Omán, y tienen previsto llevar a cabo la tercera este jueves en Ginebra, Suiza. Irán insiste en que un acuerdo debe reconocer su derecho legítimo a enriquecer uranio, según lo estipula el Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear y levantar las sanciones injustamente impuestas en su contra.

Irán ha afirmado que aunque apuesta por la vía diplomática, asegura estar preparada para cualquier escenario. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas del país han declarado que atacarían bases estadounidenses en la región, en caso de ser agredido.