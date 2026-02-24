Mireya Ojeda: fidelidad a la noticia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 37 segundos

La corresponsal de Radio Rebelde en Cienfuegos acumula una trayectoria excepcional que la ha llevado a compartir escenarios con el Comandante en Jefe Fidel Castro y a recibir innumerables reconocimientos.

Cuando Mireya Ojeda Cabrera inició su labor como corresponsal voluntaria del periódico Vanguardia en 1967, probablemente no imaginaba que casi seis décadas después su voz llegaría cada día a los hogares cubanos con el mismo entusiasmo. Para quienes la conocen saben que en ella el periodismo es su estilo de vida.

Este 24 de febrero, Radio Rebelde celebra su aniversario 68 y en Cienfuegos tenemos motivos suficientes para festejar doblemente, porque entre su equipo está una de las periodistas más consagradas del país, una mujer que desde las 5:00 a.m. transmite para el gigante informativo de la radio cubana, “Haciendo Radio” y que mantiene a esta provincia centrosureña entre las de mayor presencia en su programación general.

Licenciada en Filología por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y Máster en Educación por la Universidad de Cienfuegos, Mireya atesora 59 años de labor ininterrumpida en el sector periodístico. Su vínculo con la comunicación comenzó desde muy joven, mientras ejercía como maestra popular en los municipios de Palmira y Lajas, y desde entonces no ha cesado.

La trayectoria de Mireyita está vinculada a los momentos cumbres de la obra de la Revolución. Desde 1971 informaba sobre múltiples visitas internacionales de primer nivel a la Perla del Sur, siempre encabezadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. El líder de la Revolución, según recuerdan sus colegas, cuando no veía a esta periodista preguntaba: “¿dónde está la periodista de la sonrisa permanente?”.

Cursó la Escuela de Corresponsales de Juventud Rebelde en 1969, medio en el que permaneció once años desde la antigua provincia de Las Villas.

Por interés del Partido, Mireyita en 1980 se trasladó para integrar el staff de periodistas del periódico “5 de Septiembre” donde actualmente es colaboradora.

Desde 1993 ingresó oficialmente como trabajadora de Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, aunque tributaba para otras emisoras nacionales como Radio Taíno, Radio Progreso y Radio Reloj.

Su labor ha merecido innumerables distinciones. En 2023 recibió de manos del Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, la Medalla Jesús Menéndez. Pero antes vinieron la Distinción Félix Elmuza (1988), la Distinción Raúl Gómez García (1991), el Premio Provincial de Periodismo por la Obra de la Vida Antonio Hurtado del Valle (2009), el Sello Aniversario 55 de Radio Rebelde (2013), entre otros. Además, fue Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura desde 1992 hasta 2005.

En este aniversario 68 de Radio Rebelde, la emisora que camina al ritmo de vida, reconocemos a una mujer que ha hecho de la palabra un compromiso y de la noticia, una razón de vivir.

Visitas: 14