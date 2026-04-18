Mirko Casale: “En Patria he encontrado calidez desbordante”

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El director del programa de humor político “Ahí les va” del canal Rusia Today, Mirko Casale, ofreció declaraciones a Prensa Latina sobre la V edición del Coloquio Internacional Patria.

«Estoy muy feliz de estar aquí. He experimentado una alegría desbordante porque, aunque sabía que era un programa conocido en Cuba, me he encontrado con una grana acogida, de hecho me ha sorprendido gratamente conocer que tengo audiencia infantil dentro de la isla», expresó.

«Para nosotros es un honor y un orgullo estar en este evento que conocemos hace tiempo y que es muy prestigioso. Asisten personas muy interesantes y preparadas y sentimos la responsabilidad de venir y compartir nuestras experiencias», agregó.

Sobre el trabajo en redes sociales declaró que lo realmente importante es lograr diferenciarse de otros creadores y poner un sello individual en nuestro contenido.

Por otra parte se refirió a las fake news y a su variante más peligrosa: las narrativas. «Las narrativas son lo que más afecta a la opinión pública. Poniendo el ejemplo de la realidad cubana el gancho serían las dificultades que enfrenta el pueblo, que no son falsas, pero la narrativa se apoya en decir que es culpa de la propia Cuba, que el bloqueo no tiene importancia», explicó.

«Estamos en un cambio generacional donde los medios tradicionales no han desaparecido pero van perdiendo relevancia en la vida de los jóvenes. Es importante mantenerse al tanto de lo que ven. Debemos encontrar un equilibrio para que el contenido sea del agrado de los diferentes grupos etarios», concluyó.

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