Cuba presente en prestigiosa Olimpiada de Química Mendeléyev en Moscú

Los competidores de nivel preuniversitario son Leticia María Merlo y Ernesto Alejandro Barrera.

El equipo de la nación antillana lo integran además el mentor y jefe de delegación, Master en Ciencias Orestes Eduardo Landrove, y el mentor e invitado especial, doctor Gerardo Manuel Ojeda.

Landrove significó que el evento reúne a jóvenes talentos de la especialidad de Química de distintas partes del mundo.

La competición apoya a los estudiantes talentosos y populariza una ciencia tan importante. La Olimpiada Mendeléyev es una plataforma para fortalecer la cooperación internacional entre estudiantes y profesores.También consolida la base del conocimiento de futuros ingenieros y científicos.

Ojeda señaló que ya es un mérito de los estudiantes cubanos poder estar entre los competidores de esta edición.Es uno de los eventos más complejos y que goza de autoridad en el mundo, y en él compiten muchas naciones destacadas por el desarrollo de la química.

Recordó que en las dos últimas ocasiones el evento se celebró en China y en Brasil, y este año la sede es la prestigiosa Universidad Lomonosov de Moscú.

En esta cita, que del 15 al 23 de abril se desarrolla en la capital rusa, compiten más de 200 estudiantes de 35 naciones.

Tres países latinoamericanos, además de Cuba, participan: Honduras, Brasil y Costa Rica.

Sobre la competencia, Leticia María Merlo destacó que han tenido una intensa preparación.

Competirán con estudiantes de naciones tradicionalmente fuertes en química como Rusia, China, Brasil, naciones de la Comunidad de Estados Independientes y del Medio Oriente, pero es importante participar y aprender.

Ernesto Alejandro dijo confiar en que ambos alcanzarán un buen resultado a pesar de lo difícil de la competición.

Darán lo mejor en materia de conocimiento y se esforzarán para poner en alto el nombre de su país.

La Olimpiada Internacional Mendeléyev de Química se celebra desde 1967 y está reconocida por la Unesco como una de las más prestigiosas por su nivel y cantidad de participantes.

(Con información de Prensa Latina y Radio Sancti Spíritus)