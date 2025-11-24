Lula llama a preservar la paz en Caribe y responde a críticas de Trump

Tiempo de lectura aprox: 40 segundos

Tras el G20, Lula defendió la paz en el Caribe y respondió a Trump, afirmando que la justicia brasileña actúa con independencia frente a decisiones internas.

Lula da Silva expresó, este domingo, su preocupación por el creciente despliegue militar de EE. UU. en el Caribe. En los últimos meses, EE. UU. ha incrementado sus amenazas contra Venezuela y Colombia, utilizando buques y aviones de combate y fuerzas especiales con el pretexto de luchar contra el narcotráfico.

El mandatario brasileño reaccionó también al comentario del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien había valorado el arresto de Bolsonaro como “muy malo”, y restó importancia al impacto de estos hechos en la relación entre Brasil y EE. UU.

El presidente de Brasil, Subrayó además que su antecesor, Jair Bolsonaro, cumplirá la pena que la Justicia determinó, sin comentar la decisión del Tribunal Supremo que este sábado le puso en prisión preventiva.

Jair Bolsonaro fue detenido, de manera preventiva, este sábado, por riesgo «concreto» de fuga y “amenaza al orden público”, en vísperas de empezar a cumplir la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. El líder ultraderechista estaba en prisión domiciliaria desde hacía casi cuatro meses.