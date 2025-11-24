Cuarta Consulta Popular Nacional rompe récord de participación en Venezuela

Compartir en

El ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado presentó un informe sobre la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025 que reveló la participación organizada y masiva del pueblo venezolano.

“Ha sido un día con gran participación, vemos mucha gente en la calle, el pueblo entusiasmado. Esta Consulta Popular ha sido una de las que ha tenido mayor participación, porque la gente ha visto resultados concretos y se ha organizado en sus propios proyectos”, dijo Prado.

“El pueblo salió a votar en sus ocho mil 630 centros electorales de los cinco mil 336 circuitos comunales del país”, agregó.

Asimismo, el líder de las Comunas destacó que la jornada fue democrática, con la intervención de mujeres y delegados en los centros electorales.

“Se vivió una gran fiesta democrática, todo ha sido muy positivo, miles de mujeres y delegados se reunieron en los centros electorales, vimos un día participativo y mucha gente en la calle con la alegría que se elegirán nuevos proyectos y obras en sus comunidades”, destacó.

Por otra parte, declaró que en el transcurso del día visitaron varias entidades, como Caracas, Portuguesa, Barinas y La Guaira; en dichos lugares se percató de la alegría popular e informó que Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dio instrucciones para asegurar el respeto y la protección del proceso.

“Para esta Consulta se lograron realizar miles de asambleas previas para debatir los proyectos. También se tomó la decisión de ubicar los centros de votación donde la gente quería participar”, subrayó

Por último, Prado reafirmó que el compromiso de las comunidades con la democracia participativa y protagónica fue reflejado a través del día electoral, para fortalecer un modelo organizativo que facilita establecer prioridades y llevar a cabo proyectos originados en las bases populares.

