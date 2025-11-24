Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 13 segundos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha comentado este lunes el plan de paz propuesto por Washington para el conflicto ucraniano durante su conversación telefónica con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Se intercambiaron opiniones sobre la situación en Ucrania, incluyendo las propuestas estadounidenses para una solución pacífica. Vladímir Putin señaló que estas propuestas, en la versión que hemos visto, están en línea con las discusiones de la reunión ruso-estadounidense en Alaska y, en principio, pueden servir de base para un acuerdo de paz definitivo“, reza un comunicado publicado en la página web del Kremlin.

En línea con la postura mantenida, Moscú reiteró su interés por alcanzar una solución política y diplomática en la crisis ucraniana.

Plan de Trump y conversaciones

Moscú y Kiev celebraron este año en total tres rondas de conversaciones directas abordando la crisis ucraniana y cuestiones humanitarias. Tuvieron lugar en mayo, junio y julio y terminaron en canjes de prisioneros, intercambios de visiones sobre un posible alto el fuego en forma de memorándum y propuestas por parte de Moscú de formar tres grupos de trabajo en línea: sobre cuestiones políticas, humanitarias y militares.

El jueves se publicaron los 28 puntos del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el conflicto ucraniano, ampliamente discutidos en los medios desde hace varios días.

Estos incluyen la no expansión de la OTAN, el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor. Asimismo, Ucrania cedería a Rusia los territorios del Donbass, eliminaría el neonazismo y pondría fin a la discriminación de los residentes de habla rusa, entre otros puntos.

Sin embargo, gran cantidad de reportes indica que Vladímir Zelenski y sus socios europeos no están contentos con la iniciativa y rechazan sus puntos clave. El pasado viernes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que el plan de resolución del conflicto ucraniano propuesto por Washington fue discutido ya antes de la reunión en Alaska, y Rusia está dispuesta a “mostrar la flexibilidad” que se propone.

Visitas: 0