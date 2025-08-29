Legado de expertos militares cubanos nutre relaciones con Vietnam (+Fotos)

Así lo afirmó el embajador de Cuba aquí, Rogelio Polanco, en la ceremonia de colocación de placas en sendos monumentos erigidos en agradecimiento a la ayuda brindada por especialistas cubanos y soviéticos, así como en las estatuas de expertos chinos y soldados internacionalistas de Laos y Camboya, en el Museo de Historia Militar.

«Voluntarios cubanos compartieron experiencias, se integraron a unidades militares vietnamitas y participaron en acciones combativas, todo lo cual contribuyó a enriquecer nuestra concepción estratégica de defensa: la guerra de todo el pueblo», expresó el diplomático.

Polanco refirió que durante el cumplimiento de estas misiones varios oficiales de la Isla ofrendaron sus vidas, y «este honroso legado nutre hoy las excelentes relaciones de cooperación en materia de defensa entre Cuba y Vietnam».

Este –remarcó- es también un homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, cuya frase inmortal selló para siempre la entrañable hermandad entre nuestros pueblos: «Por Vietnam, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre».

Expresó, además, la más profunda gratitud al Ministerio de Defensa Nacional vietnamita por este sublime gesto, que inmortaliza la voluntad de un pueblo -distante a miles de kilómetros- de hacer realidad la convicción del presidente Ho Chi Minh de que nada es más preciado que la independencia y la libertad.

Como proclamó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en septiembre de 1973 desde los territorios liberados en Quang Tri: «pasarán mil años, dos mil años, cinco mil años, 10 mil años, y las generaciones venideras tendrán que hablar del heroísmo del pueblo de Vietnam».

Al término de la ceremonia, Polanco sostuvo un ameno diálogo con el artista que concibió el monumento de recordación a los expertos militares cubanos, Le Ding Bao, quien le explicó que en el mismo aparecen cuatro figuras: al frente, un médico cubano atendiendo a un combatiente vietnamita herido.

Detrás de éste dos soldados y, junto a ellos un especialista en comunicaciones, un elemento vital durante aquellos años de guerra, dijo.

Ding Bao puso énfasis especial en detallar su interés en que el rostro del doctor tuviera una barba cerrada «para representar en él la imagen del querido Comandante en Jefe, Fidel».