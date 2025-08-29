viernes, agosto 29, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Foto: Tomada de la cuenta en X de @minint_cuba
Foto: Tomada de la cuenta en X de @minint_cuba
Nacional Noticias 

Retornan desde EE.UU. 161 migrantes irregulares

ACN 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

Un grupo de 161 migrantes irregulares (37 mujeres y 124 hombres)  retornaron este jueves a Cuba desde Estados Unidos  por el Aeropuerto Internacional José Martí, en estricto cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales.

El Ministerio del Interior en su sitio oficial informó también que dos de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por ser presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir de la nación.

Con esta operación, añadió, suman ocho por esa vía en lo que va de año desde territorio  estadounidense y 33 devoluciones en total desde varios países de la región en  2025, con mil una personas, la mayoría (863) desde EE.UU.

Cuba ha ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reitera el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Visitas: 8

ACN

Agencia Cubana de Noticias. Fundada el 21 de mayo de 1974 suma más de cuatro décadas de cobertura desde los más importantes acontecimientos hasta las hazañas cotidianas y las historias que tejen héroes anónimos de la nación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *