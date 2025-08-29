Abanderan equipo de Cienfuegos a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Compartir en

El equipo que representará a la provincia de Cienfuegos en la venidera 64 Serie Nacional de Béisbol fue abanderado este viernes, en el parque Martí, del municipio cabecera.

Bárbaro Erisbel Arruabarrena Escalante, capitán de los Elefantes, lució el estandarte que defenderán en el torneo, el cual recibió de manos de Daniel Bas Pérez, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), quien estuvo acompañado por Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en el territorio, y Rolando José Rajadel Alzuri, vicegobernador de Cienfuegos.

El lanzador Raikol Suárez Bermúdez fue el encargado de dar lectura al compromiso del conjunto local. Durante su intervención, ratificó la voluntad de cada uno de los jugadores de ofrecer un buen espectáculo deportivo. Ello quedó refrendado mediante la firma del Código de Ética por parte del equipo de Cienfuegos, que buscará mejorar sus resultados de contiendas anteriores.

Durante la ceremonia de abanderamiento, se reconocieron además a trabajadores destacados en las acciones constructivas acometidas en el Estadio 5 de Septiembre, casa de los Elefantes.

También fueron agasajados los atletas del territorio que participaron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Este 2 de septiembre comienza la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol. En el choque inaugural, Las Tunas, vigente campeón, recibirá en sus predios del Estadio Julio Antonio Mella a Pinar del Río.

Cienfuegos debutará de visitante ante Industriales.

El título del certamen otorga un boleto a la Baseball Champions League Americas 2026, pactada para abril.

