Joven Club en Cienfuegos culmina verano tecnológico con reconocimiento nacional

Cienfuegos termina en alto el programa veraniego “Siempre Joven” con una amplia participación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Reconocemos el trabajo responsable y comprometido declaró la Directora General de los Joven Club de Computación y Electrónica, Mairelys Pupo Torres al cierre de la actividad nacional efectuada en esta ciudad del centro-sur de Cuba.

“Se planificó un plan de actividades integrado por talleres, conferencias, cursos, robótica educativa para los niños e inteligancia artificial. También se dedicó un espacio al ocio, que es muy importante”, refirió.

“Hemos culminado este verano con mucha tecnología, juegos y aprendizaje. Una verdadera revolución tecnológica en todas nuestras instalaciones”, añadió.

Pupo Torres recalcó que el centro de la labor de la institución es la “Campaña Joven Club por Cuba”, mediante la cual los instructores trabajan para reducir la brecha digital en las comunidades y entre el campo y la ciudad.

Asimismo, señaló la importancia del trabajo con los adultos mayores, expresando orgullo por sus logros en el aprendizaje. También destacó el proceso de transformación digital que impulsan para los ciudadanos, un cambio cultural que se revierte en una mayor calidad de vida.

Una red de 600 centros tecnológicos funciona en Cuba agrupando alrededor de cinco mil trabajadores, e incluyen el Plan Turquino en zonas de difícil acceso, con un proceso de transformación digital.

El recorrido realizado por la sede de la Dirección Provincial abarcó áreas de la Cátedra del Adulto Mayor, representaciones de entidades del Ministerio de las Comunicaciones y espacios de juegos pasivos, robótica y educativos. La visita fue guiada por la Directora Provincial de los Joven Club en Cienfuegos, Odalys Gómez Curbelo.

