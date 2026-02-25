La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 790 MW para el horario pico nocturno

Compartir en

La Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 240 MW con una demanda máxima de 3 000 MW, para un déficit de 1 760 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 790 MW en este momento del día.

También para el horario pico se espera la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté, con 65 MW (en proceso de arranque).

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 175 MW, y la demanda de 1 586 MW, con 443 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Entre las principales incidencias están las averías de las unidades 5 de la CTE Mariel, 2 de la CTE Santa Cruz, 2 de la CTE Felton y 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Están en mantenimiento la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Existen 411 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1750 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 969 MWh, con 800 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

