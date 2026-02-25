Roxana Gómez: “Estoy enfocada para tener otro buen año”

Compartir en

La atleta cienfueguera Roxana Gómez Calderón, especialista en los 400 metros planos, no solo es de las más destacadas con que cuenta la provincia, también brilla dentro del campo y pista en Cuba y en la arena internacional.

El pasado año marcó el ascenso de la esbelta corredora al establecer récord nacional con tiempo de 49.48 segundos en la cita mundialista de Tokio, Japón, que le permitió ubicarse en la sexta posición.

“Sinceramente, fue mi mejor temporada hasta la fecha, logramos los mejores resultados en la competencia fundamental, y eso se vio reflejado en mi marca personal. Fueron unos meses muy rigurosos, de mucho entrenamiento, de mucha constancia, pero al final se logró el objetivo. Estoy realmente agradecida con mi nuevo entrenador, con mi equipo de trabajo, el médico y el fisioterapeuta, que siempre estuvieron ahí apoyándome”, así declaró al Periódico 5 de Septiembre la destacada deportista.

¿Cómo ha sido la preparación este 2026?

“Este año ha comenzado bastante bien. Realicé una base de entrenamiento en República Dominicana con mi entrenador y mis compañeros, y ahora me encuentro en otra base de entrenamiento, pero en México, en altura, con el objetivo de llegar bien a la gira de verano. Aquí estaré hasta aproximadamente el 7 de marzo”.

La atleta cienfueguera de 27 años de edad aspira a mantener o mejorar lo hecho en 2025. “Estoy en óptimas condiciones físicas, sin lesiones, sin molestia, para poder lograr mejores resultados que el año pasado. Uno de los objetivos principales en este 2026 serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe a desarrollarse en Santo Domingo, República Dominicana. Allí mi meta es alcanzar una medalla, aunque será dura la porfía para estar en el podio”.

Precisamente Roxana no quiso apresurarse en nombrar rivales puesto que la temporada recién comienza, aunque si sabe que tendrá de oponente a la campeona olímpica de París 2024 y local, Marileidy Paulino.

Interrogada a propósito de su posible presencia en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo en Toruń, Polonia, argumentó: “Aún no tengo la clasificación, es por ranking en la medida que más puntos alcances, y para lograrlo debo incursionar en los mítines que se efectuarán en la primera quincena de marzo, ojalá pueda ser partícipe de esa cita mundialista, sería un orgullo para mí”.

