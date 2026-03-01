Irán: crimen del asesinato del Líder jamás quedará sin respuesta

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 39 segundos

El Gobierno de Irán ha condenado el martirio del Líder de la Revolución Islámica en el salvaje ataque de EE. UU. e Israel, asegurando que Irán y sus partidarios harán que autores de este crimen se arrepientan.

“Con profundo pesar y tristeza se informa que, tras el salvaje ataque del criminal gobierno de Estados Unidos y del maldito régimen sionista, el modelo de fe, yihad y resistencia, el Líder Supremo de la Revolución Islámica, Su Eminencia el Gran Ayatolá Imam Jamenei, ha alcanzado la gran gracia del martirio”, ha indicado el Gobierno en un comunicado.

Ha aseverado que este gran Líder, quien durante más de 37 años de sabio liderazgo asumió la vanguardia y la verdadera abanderación del frente islámico, y con su valentía ejemplar y su fe firme inauguró un nuevo capítulo de gobernanza en la historia del Islam, y hasta el último instante de su bendita y trascendental vida condujo a la comunidad islámica frente a la incredulidad, la tiranía y la arrogancia.

“El ilustre mártir, Su Eminencia el gran ayatolá Imam Jamenei, modelo de sacrificio y resistencia en la era actual, fue el ‘Imam de las promesas verdaderas, el Imam de la esperanza y del poder’ en la mente de los hombres libres, los oprimidos y los combatientes del mundo, y permanecerá eternamente junto al nombre del ‘Gran Jomeini’ en los corazones de las naciones”, ha agregado en la nota.

Según el comunicado, su dominio integral de las ciencias contemporáneas, su sabiduría y visión de futuro, su fe pura, su sinceridad en la acción, su voluntad férrea, su profunda convicción en sus palabras, actos y objetivos, su valentía incomparable, su vasto conocimiento religioso, su espíritu delicado y transparente, y su esperanza y confianza en el Altísimo fueron rasgos sobresalientes de esta eminente personalidad, cualidades que raramente pueden encontrarse en un líder político.

El Gabinete ha expresado sus condolencias a la noble nación iraní, a la gran comunidad islámica y a todos los hombres libres del mundo por esta gran pérdida, y al tiempo que manifiesta su solidaridad con el valiente pueblo iraní, declara 40 días de duelo nacional y 7 días de suspensión de actividades oficiales.

“Este gran crimen jamás quedará sin respuesta y abrirá una nueva página en la historia del mundo islámico y del chiismo. La sangre pura de este noble descendiente del Profeta brotará como un manantial impetuoso y erradicará la opresión y el crimen estadounidense-sionista”, ha advertido.

Ha alertado que “una vez más, con toda nuestra fuerza y firmeza, respaldados por la comunidad islámica y los hombres libres del mundo, haremos que los autores y los instigadores de este gran crimen se arrepientan”.

“Nuestro querido Irán, con el apoyo de la ayuda divina, unido en una sola voz y un solo corazón, atravesará con orgullo este difícil trance; pues Dios está al acecho de nuestros enemigos opresores y es el auxiliador de los creyentes y de los oprimidos”, ha concluido.