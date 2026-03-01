Irán confirma martirio de sus comandantes en ataque EEUU-Israel

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

Irán ha confirmado el martirio de un número de comandantes de alto rango del país durante la agresión militar estadounidense-israelí en Teherán, la capital.

A través de un comunicado divulgado hoy domingo, la Fundación para la Preservación y Difusión de los Valores de la Defensa Sagrada y la Resistencia ha ofrecido detalles al respecto:

En el nombre del Señor de los mártires y los veraces

De los creyentes son hombres que cumplieron con lo que prometieron a Dios; de ellos algunos han cumplido su compromiso y otros esperan, y no han cambiado en lo más mínimo (Sura Al-Ahzab – Versículo 23)

La nación sabia y noble de Irán

Expresamos nuestras condolencias por el martirio del líder firme, valiente, perspicaz y luchador incansable de Irán y la cara del Islam, el Gran Ayatolá Imam Jamenei (que Dios lo bendiga), ayer un grupo de valientes comandantes de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán fueron martirizados en un ataque brutal del régimen más malvado, los criminales y corruptos del mundo, el criminal Estados Unidos y el régimen sionista.

El comandante general de división Seyed Abdolrahim Musavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El general de división Mohamad Pakpour, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica

El almirante Ali Shamkhani, asesor del Líder y secretario del Consejo de Defensa

El general de división Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa y Apoyo de las Fuerzas Armadas

Fueron algunos de los mártires que durante una sesión del Consejo de Defensa respondieron a la llamada divina y se unieron a sus compañeros mártires.

Sin duda, la sabia y noble nación de Irán, con la ayuda de Dios Todopoderoso y la atención del Señor del Tiempo (que nuestras almas sean sacrificio por él), seguirá firme en el camino iluminado del Imam Jomeini (que Dios tenga misericordia de él) y del Imam de los mártires, el Gran Ayatolá Imam Jamenei (que Dios lo bendiga), y neutralizará todas las conspiraciones de los enemigos jurados, llevando a Irán islámico a través de este destino crucial con victoria y poder.

Los nombres de otros queridos mártires serán anunciados posteriormente.