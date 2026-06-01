Raúl en la visión de un joven de Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 9 segundos

Para el joven cienfueguero Lázaro Alejandro Romero Álvarez es un privilegio haber tenido la posibilidad de coincidir con el líder histórico de la Revolución, General de Ejército, Raúl Castro Ruz.

Y es que Lazarito, como todos le llaman, considera esas ocasiones como “vivencias muy significativas en mi vida personal y profesional durante todo mi tránsito, primero como dirigente estudiantil y juvenil, ahora en la responsabilidad que desempeño como primer secretario de la Juventud en el municipio de Cienfuegos, y propiamente mi doble condición de delegado de circunscripción y como diputado a la Asamblea Nacional, de la cual el compañero General de Ejército Raúl forma parte. He podido sentirlo cerca y conocer de las valiosas cualidades que lo distinguen”.

Comparte que, siendo muy jovencito, estudiante de la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández, pudo lograr una de las iniciativas más bonitas que ha tenido la posibilidad de vivir. “En el trabajo del Club Martiano ′Expedición′, visitamos Birán en una fecha muy cercana al cumpleaños de Raúl, el 3 de junio, y tuve la dicha de estar ese día y conocer de cerquita cómo fue su vida de niño, dónde nacieron, cómo se desarrollaron él y Fidel, cómo teniéndolo todo, siendo tan jóvenes, fueron al asalto al Moncada, estuvieron en la Sierra Maestra e hicieron esa gran hazaña de luchar por la definitiva independencia de la Patria. Eso es un tremendo privilegio”.

Pero no es el único momento que atesora Lazarito. “Otro momento especial que recuerdo, y siempre lo llevo conmigo, es la posibilidad de que me recibiera en Cuba cuando estuve en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, en una situación bien compleja como la que estamos viviendo ahora en el país, pues no podemos olvidar que el enemigo no ha cesado de amenazarnos. Eso tuvo un valor extraordinario para mí.

“También en aquel entonces, en Perú, vivimos una campaña feroz y absurda contra el General de Ejército, pagada por el enemigo y por vendepatrias…, qué haya sido él quien me recibiera con un apretón de manos y me haya dicho ‘felicidades campeón’, nunca lo voy a olvidar porque es la esencia misma de una persona que entonces tenía el encargo de dirigir este país, tan acusado, y una persona con tanto peso y que haya sido él quien estuviera en primera línea recibiéndonos a nuestra llegada a Cuba; eso para mí es algo extraordinario”, reafirma.

Como una persona natural, sensible, que siempre comparte con los jóvenes, habla de la juventud, defiende a la juventud y al mismo tiempo demuestra con su ejemplo que la obra de la Revolución hay que defenderla a capa y espada, reconoce Lazarito al líder histórico al frente de la Revolución. “Y como él dice que está con el pie en el estribo; nosotros no podemos fallar, nosotros no podemos abandonar nuestra obra porque Cuba ha demostrado al mundo que es un país de resistencia, un país que, cada día, va alcanzando victorias en medio de difíciles circunstancias, de tantas acusaciones y de tanto bloqueo que nos hace el enemigo.

“Cuando buscan excusas para acusar al General de Ejército, aquí está su juventud; aquí está la juventud heredera de las mejores tradiciones de lucha; la misma que patentiza hoy que Raúl es Raúl, así como Fidel es Fidel, y que en su 95 cumpleaños, sigue siendo una juventud fuerte, que está firme y seguirá su legado, ahora más que nunca, cuando el enemigo nos quiere borrar y hacernos olvidar nuestras raíces e historia”, expresa.

Visitas: 0