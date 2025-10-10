Inicia oficialmente cese al fuego en Gaza

Compartir en

El Ejército de la ocupación israelí anunció que el cese al fuego firmado entre el movimiento palestino de la resistencia islámica e Israel comenzó oficialmente este viernes en Gaza tras la retirada de las fuerzas de las zonas acordadas.

Según anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel, el convenio de alto el fuego en la Franja de Gaza entró en vigor a las 09:00 GMT.

Medios de comunicación hebreos indicaron que la brigada 188 del Ejército israelí comenzó a abandonar la Franja de Gaza.

El cese al fuego es un primer punto del acuerdo firmado entre Hamás e Israel, que incluye el retiro de tropas de la ocupación de varias zonas acordadas, el intercambio de prisioneros y el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja.

El convenio, al que se llegó luego de varios días de negociaciones indirectas con la mediación de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Türkiye, busca poner fin a dos años de genocidio perpetrado por las fuerzas de la ocupación israelíes contra los gazatíes, que dejó más de 67.000 palestinos asesinados, en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores.

