La escultura martiana ubicada en el parque que lleva su nombre, cumple 119 años de instaurada. / Fotos: Delvis Toledo
El Martí cienfueguero (+Fotos)

Delvis Toledo De la Cruz
Este 10 de octubre se cumplen 119 años de que fuese desvelada al público la escultura de José Martí, ubicada en el parque homónimo de la ciudad de Cienfuegos. La obra, de excepcionales valores, fue la segunda erigida en Cuba dedicada al Apóstol nacional, solo precedida por la existente en el Parque Central de La Habana. Ese Martí cienfueguero fue el resultado de un minucioso trabajo del italiano Carlo Nicolini Manfredi, hecho completamente en mármol de Carrara, bajo el mandato del alcalde Faustino García Vieta, de quien surgió la idea del homenaje en el otrora Parque de la Independencia.

De Nueva York se hizo traer su efigie, a la cual, 19 años después, se alzó con un pedestal, fueron colocados relieves a ambos lados y se le incorporó una figura femenina alegórica de la República y sus ideales.

A una altura de ocho metros, fue la segunda efigie en levantarse en Cuba dedicada al Apóstol.
Más de un siglo ha transcurrido, y José Martí sigue allí, testigo perenne de cuanto acto político, cultural, deportivo o de diversa índole ha ocurrido en la Perla del Sur. Tristemente también ha sido presa constante del odio y el vandalismo que priman en estos tiempos de miserias humanas.

De notables dimensiones y calidad plástica, para su creación se empleó el mármol de Carrara.
Detalle con el escudo de la nación y la simbología que lo compone.
Detalle de uno de los relieves en el pedestal, que ilustra lo mejor de la herencia martiana.
La figura femenina que acompaña a Martí está inspirada en la Marianne francesa, símbolo republicano.
El monumento es una pieza fundamental para conocer a la otrora Plaza de la Independencia en Cienfuegos.
En los últimos tiempos ha sido presa del odio y el vandalismo constante.
Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

