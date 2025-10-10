El Martí cienfueguero (+Fotos)

Compartir en

Este 10 de octubre se cumplen 119 años de que fuese desvelada al público la escultura de José Martí, ubicada en el parque homónimo de la ciudad de Cienfuegos. La obra, de excepcionales valores, fue la segunda erigida en Cuba dedicada al Apóstol nacional, solo precedida por la existente en el Parque Central de La Habana. Ese Martí cienfueguero fue el resultado de un minucioso trabajo del italiano Carlo Nicolini Manfredi, hecho completamente en mármol de Carrara, bajo el mandato del alcalde Faustino García Vieta, de quien surgió la idea del homenaje en el otrora Parque de la Independencia.

De Nueva York se hizo traer su efigie, a la cual, 19 años después, se alzó con un pedestal, fueron colocados relieves a ambos lados y se le incorporó una figura femenina alegórica de la República y sus ideales.

Más de un siglo ha transcurrido, y José Martí sigue allí, testigo perenne de cuanto acto político, cultural, deportivo o de diversa índole ha ocurrido en la Perla del Sur. Tristemente también ha sido presa constante del odio y el vandalismo que priman en estos tiempos de miserias humanas.

