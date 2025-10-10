Rememora Cuba primera guerra de independencia del dominio español

Durante aquella fecha, en su oriental finca La Demajagua, el abogado Céspedes vistió ropajes de libertador y comenzó el tortuoso camino que lo convirtió en Padre de la Patria.

La mañana de aquel día reunió a otros cubanos insurgentes, le concedió la libertad a sus esclavos y los invitó a enfrentar al ejército español, al tiempo que pronunciaba el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba.

Con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia. Con vuestra virtud para consolidar la República. Contad vosotros con mi abnegación, manifestó y, así, realizó el disparo de salida de la Guerra del 68, Guerra Grande o Guerra de los Diez Años (llamada así por su duración).

Sus palabras resultaron un grito cubano anticolonialista, contra la esclavitud y de liberación nacional.

«Cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio», dijo al cabo de una enumeración de los problemas de la nación.

La crisis mundial y sus efectos aquí, las diferencias económicas entre las regiones cubanas, la negativa de España a permitir el derecho de reunión, la libertad de Prensa, la formación de partidos políticos y la abolición de la esclavitud, fueron algunas de las causas del estallido.

El Grito de Yara, con «ecos» en el resto de la geografía nacional, es considerado por la historiografía un triunfo de las ideas independentistas frente al integrismo hispano y las corrientes reformistas y anexionistas de entonces.

Fue el comienzo de la primera guerra de independencia cubana contra España, en cuya huella está que sembró y despertó el patriotismo, indistintamente, en esclavos, campesinos, artesanos, profesionales e intelectuales del país.

Mas no fue la única, toda vez que al cabo de mucha sangre perdida, en 1878 España mantenía el control de la isla con el favor de la oligarquía esclavista y el propósito emancipador de la mayoría de los cubanos continuaba sin concretarse.

Después vinieron la Guerra Chiquita (1879-1880) y la Guerra de independencia o Guerra Necesaria (1895-1898), organizada está última por el Héroe Nacional, José Martí, y cuyo éxito definitivo fue frustrado por la intervención del gobierno de Estados Unidos.

A finales del siglo XIX Cuba pasó de las manos de España al tutelaje estadounidense y empezó otra historia para sus hijos.