Encuentro de solidaridad en México abordará impacto de bloqueo a Cuba

“Cuba frente el exterminio. Una esperanza que no debe morir. Actualización sobre el impacto del bloqueo y sus relaciones con Estados Unidos” es el título de la ponencia que presentará la subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos en la Cancillería de la isla, Johana Tablada.

De acuerdo con los más recientes datos divulgados por las autoridades de la nación caribeña, el cerco económico, comercial y financiero aplicado por Washington causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último.

Al presentar en septiembre el informe actualizado, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que esa cifra significa que los daños en comparación con el período precedente crecieron en un 49 por ciento, como resultado de las medidas adicionales de endurecimiento en los últimos 12 meses.

A precios corrientes, las afectaciones acumuladas en más de seis décadas de bloqueo ascienden a 170 mil 677 millones de dólares.

Los perjuicios por esa política, condenada cada año por la inmensa mayoría de los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, superaron los dos billones de dólares, tomando en consideración el valor del oro en el mercado internacional, para evitar las fluctuaciones del dólar.

También este viernes el director e investigador del Fondo Editorial de la Casa de las Américas, Fernando Luis Rojas, y el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, presentarán la conferencia magistral “Batalla de Ideas en la comunicación. Guerra mediática y desafíos”.

“Juventud cubana, continuidad y garantía de la Revolución”, con los ponentes Elián González, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, cerrará la jornada.

Además, tendrá lugar un intercambio de los participantes con el pentacampeón olímpico Mijaín López, de la mayor de las Antillas.

El IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba sesionará hasta el domingo en el capitalino Complejo Cultural Los Pinos, con la asistencia de centenares de delegados de 25 naciones latinoamericanas, además de España, Líbano y Estados Unidos.