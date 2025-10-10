Matanzas se consolida al frente de la Serie Nacional

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 28 segundos

Los líderes y anfitriones Cocodrilos de Matanzas noquearon hoy 11×1 a Cazadores de Artemisa, en el estadio Victoria de Girón, y los alejaron a 2.5 juegos de la cima en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Preocupaba a los seguidores de los matanceros los dos primeros lazos recibidos ante los cazadores, que habían impuesto su excelente pitcheo y acortaban distancia con el primer lugar.

Pero este jueves, la tropa del mentor Armando Ferrer conectó 11 jits, incluidos jonrones de José Amaury Noroña y Brayan Peña, para apoyar la labor de Pedro Mesa, quien no permitió libertades en 5.0 innings y sumó su cuarto éxito de la campaña.

Yosney García tiró sólido relevo de tres actos con apenas un jit permitido, para lograr su tercer salvamento.

Además, de anfitrión en el parque Guillermón Moncada, Avispas de Santiago de Cuba venció 7×2 a Toros de Camagüey y empataron en la segunda y tercera plazas del torneo con los artemiseños.

Las palmas por el elenco indómito para el recién incorporado antesalista Adriel Labrada, quien pegó jonrón y remolcó tres carreras. También hubo buen accionar madero en ristre del slugger Yoel Yanqui, que se fue de 4-3, con tres fletadas hacia el plato.

Pegó su décimo jonrón para igualar en ese liderato con su coequipero Yoelquis Guibert, que por cierto partió a Nicaragua a cumplir su contrato profesional. Victoria de Alberto Bisset.

Ahora Yanqui lidera dos departamentos: average (.431) y carreras impulsadas (37), además de compartir el de vuelacercas. Sin dudas, otra excelente faena del slugger santiaguero.

Como local, Elefantes de Cienfuegos mantuvo su vista y accionar fijos en la postemporada y derrotó 9×1 a Vegueros de Pinar del Río, en el Estadio 5 de Septiembre.

El talentoso Yordan Artiles volvió a destacar al bate con jit, triple y tres carreras impulsadas. Alexander Vargas lanzó juego completo a ritmo de cinco ponches.

En otros resultados, Mayabeque venció 6×2 a Isla de la Juventud y Guantánamo 6×4 a Ciego de Ávila. Villa Clara y Granma debieron efectuar dos juegos y dividieron honores.

A primera hora, los granmenses vencieron 5×3 y luego los villaclareños tomaron revancha de 1×0 en cerrado duelo ganado por Alain Sánchez, quien apenas asimiló tres jits en las siete entradas que duró el partido.

Las Tunas y Holguín sellaron su juego e Industriales-Sancti Spíritus no pudieron comenzar el suyo.

Tras estos resultados lidera Matanzas (21-7), seguido por Artemisa (17-8), Santiago de Cuba (17-8), Industriales (15-9), Las Tunas (15-9), Holguín (16-10), Sancti Spíritus (16-11) y Camagüey (14-13).

A continuación se ubican Mayabeque (14-13), Cienfuegos (13-13), Granma (12-14), Pinar del Río (10-17), Ciego de Ávila (9-16), Villa Clara (8-18), Guantánamo (7-21) e Isla de la Juventud (5-22).

(Tomado de JIT)