Mercosur y Canadá retoman negociaciones para un acuerdo comercial

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

Representantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Canadá iniciaron este jueves en Brasilia una nueva ronda de negociaciones comerciales, retomando un proceso comenzado en 2018 y detenido por la pandemia de la Covid-19, informó la Cancillería de Brasil.

LEA TAMBIÉN:

Brasil pide una distribución justa de las tecnologías de IA en todo el mundo

Las discusiones, que se extenderán hasta el viernes, buscan actualizar las conversaciones en el marco del “nuevo contexto internacional”, según un comunicado oficial.

Los equipos negociadores abordarán temas clave como el acceso a mercados, la facilitación del comercio, barreras arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como sectores de servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual y medio ambiente.

La reanudación de estas negociaciones fue acordada en agosto pasado por el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, durante un encuentro en Brasilia.

Sidhu destacó la importancia de trabajar con socios estratégicos en un contexto donde “las reglas del comercio son amenazadas”, en alusión a las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

Vieira respaldó esta postura, calificando el reinicio de las negociaciones como “un paso oportuno, estratégico, que responde al momento actual de la economía internacional”. Este diálogo busca fortalecer los lazos comerciales entre el bloque suramericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia (en proceso de adhesión), y Canadá.

El Mercosur ha avanzado recientemente en su agenda comercial, tras firmar en septiembre un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que incluye a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

Además, el bloque aspira a concretar antes de fin de año el acuerdo con la Unión Europea (UE), negociado por más de 25 años y ya consensuado, pendiente de la aprobación final del Consejo Europeo. El canciller Vieira afirmó que el Mercosur “está listo” para firmar con la UE, destacando el compromiso del bloque con la integración comercial global.

Visitas: 0