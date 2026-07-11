Rusia golpea complejo militar industrial ucraniano

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

El ejército ruso realizó un ataque grupal con armas de alta precisión contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, informó hoy el Ministerio de Defensa.

«Este sábado las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo ataques de armas de alta precisión y largo alcance, así como vehículos aéreos no tripulados. Como resultado, fueron alcanzados objetivos de la industria militar ucraniana en Kiev, que sirven para fabricar y almacenar vehículos aéreos no tripulados de largo y medio alcance», comunicó el ente castrense en su canal oficial de Telegram.

La cartera militar agregó que el Ejército también alcanzó la infraestructura portuaria de las ciudades de Odesa, Chernomorsk e Izmaíl, que sirven para transportar y almacenar carga de uso militar, así como combustible. Además, fueron impactadas dos subestaciones.

«Tenemos imágenes de un ataque de un vehículo aéreo no tripulado Geran-4 Seeker contra un objetivo de la infraestructura energética utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania».

A causa del ataque del dron ruso contra una subestación de 110 kilowatts en la localidad de Shostka, en la región de Sumy, se produjo un incendio. La instalación está fuera de servicio, dijo el ministerio. Otra subestación dañada se encuentra en el asentamiento de Mena, en la región de Chernígov.

Visitas: 1