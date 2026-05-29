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Inicia el 8 de junio otorgamiento de carreras

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Las carreras universitarias y programas de técnico superior comenzarán a otorgarse en Cuba a partir del 8 de junio próximo, atendiendo a las modificaciones en el procedimiento por la compleja situación energética que enfrenta el país.

De acuerdo con directivos de los Ministerios de Educación y Educación Superior, el proceso de ingreso, que este año de manera excepcional se realizará teniendo en cuenta solo el índice académico obtenido en el preuniversitario, inició el pasado 20 de mayo con validación de las boletas de solicitud.

El 12 de junio culminará el primer otorgamiento, y se realizará un segundo del 15 al 19 de junio, para quienes no obtuvieron ninguna de sus opciones iniciales, precisaron en la Revista Informativa Buenos Días.

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