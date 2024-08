Huella musical de Luis Martínez Serrano

Compartir en

Desde comienzos de los años 20 se popularizó una canción que recorrió todos los países de habla hispana. Llegó tan lejos que, en la década del 50 del pasado siglo, aún la grababan intérpretes de la época. Por su musicalidad y contenido, algunos afirmaban que es argentina; otros, que es mexicana.

Había sido por aquellos tiempos cuando el compositor autor participó en un concurso en Ciudad de México y triunfó con su pieza más famosa. Lo curioso es que aquel compositor recién llegado a México había nacido en Barcelona, España en 1900.

En cuanto al aire argentino de la pieza, evidencia que la capital del Plata había sido su hogar desde los seis años y permaneció allá hasta los veintitrés. Tantos años allí influenciaron lo suficiente en su estilo de creación para suponer que la nacionalidad de la pieza fuese argentina, sobre todo por el hálito de tristeza y lacrimógeno de su contenido, algo usual en las canciones de aquel entonces.

El compositor y pianista Luis Martínez Serrano adquirió su formación musical en Buenos Aires. Allá actuó como director de orquesta y realizó giras por otros países. En una de ellas se radicó en México por varios años, después regresó a Buenos Aires y emprendió nuevos periplos musicales como integrante de compañías de revistas y zarzuelas u operetas.

Residió en Chile doce años, país donde ejerció como locutor, actor radioteatral, puso música a películas, dirigió emisoras de radio y el Orfeón Catalán de Santiago de Chile.

A menudo regresaba a la Argentina que lo había acogido desde su niñez, hasta que en 1943 fijó su residencia definitiva en México, donde estuvo al frente de gerencia de la Promotora Hispanoamericana de Música (P.H.A.M.). Posteriormente fue director artístico de la RCA Victor.

En una nota del propio Martínez Serrano, este afirmó que su canción Dónde estás corazón fue estrenada como Canción Mexicana en 1927. Aquello aconteció en el Teatro Regis de la Ciudad de México en una revista titulada México a la vista, con libreto y música originales del mismo autor.

En una visita que hizo a Buenos Aires le comentó a Carlos Gardel para que la incluyera en su repertorio. Al Zorzal Criollo le encantó la pieza, aunque declinó cantarla porque – según él – ya la habían grabado otros intérpretes.

Para muchos actuales no fue un impedimento hacerlo. En época más reciente la grabaron actuales como Mocedades.

Fue autor de otras composiciones famosas, entre ellas Si no estás conmigo que popularizaron en México los Hermanos Martínez Gil, y en Colombia el trío Los Provincianos. A su lista autoral se suman los boleros Si no estás conmigo, Con toda el alma y No me lo pidas.

Aunque fueron piezas conocidas, nadie pone en duda que Dónde estás corazón fue la más famosa.

Luis Martínez Serrano fue un difusor de la música mexicana en otros países. Por esa labor fue condecorado con El Águila Azteca.

Nacido en España, naturalizado en Argentina y radicado definitivamente en México, dejó de existir el 29 de agosto de 1970. Vale mencionar su obra a casi cincuenta y cuatro años de su deceso.

