Hey, chica, si tu amor se aleja, ten fe en él

Los hombres que parten a la guerra, las mujeres y los niños que se quedan solos. Es uno de los grandes dramas de la humanidad que adquiere un simbolismo más amplio debido a la fiel actitud de Penélope.

Actualmente, en todas partes del mundo, hay muchos hombres que emigran a otros países. Parten a ‘la lucha’, como decimos los cubanos. Unos escapan de la miseria y el terror en pos de un mejor futuro para su familia; otros cumplen misiones.

Hay quienes se resignan a disfrutar a lo lejos ese mundo recién descubierto (por lo común el Primer Mundo); y están los otros, los que quieren favorecer no solo a la familia que espera, sino a su tierra natal; los exploradores, los nuevos Colón, Magallanes, y otros visionarios que creen en la prosperidad y propiedad familiar, en la pequeña y mediana empresa.

La esposa del viajero del tiempo (y otros guerreros)

Debido a una anomalía genética, Henry da saltos en el tiempo y el espacio. Así conoce a Claire, su esposa, en sus diferentes edades (niña, adolescente, joven adulta). El drama de ‘The Traveller time’s wife’ (2008), no consiste tanto en la característica peculiar de Henry, como en su ausencia durante algunos momentos claves de la convivencia: Navidad, boda, noche de bodas; y que los descendientes de la pareja puedan padecer la particularidad del padre…

Los beneficios de tales saltos, también son varios: Henry revisita a su madre perdida u obtiene información sobre el futuro: puede ganar la lotería cada vez que quiera y asegurar la economía familiar.

Este tipo de guerreros no teme a los obstáculos o desafíos que impidan la armonía familiar. Así, John Brennan, protagónico de ‘The next three days’ (2010), negocia con delincuentes, estudia por internet, encuentra los modos y tácticas para restaurar el vínculo padre-madre-niño. De incógnito, los tres se fugan del país, perseguidos por la policía, en una jadeante secuencia final a contrarreloj que mantiene en vilo al espectador más avezado.

Con análogo entrevero de meticulosidad y temeridad, ‘Mr.Brooks’ (2007), rescata a su hija, se deshace de los enemigos, e incluso ayuda a una oficial de la policía, (por mera admiración hacia la joven) sin que ella se percate. Actitud de padre protector, de guerrero que sabe lo que quiere, de reconocido “hombre del año”.

Tampoco Cobb cejó en la hazaña de atravesar varios niveles del sueño y el subconsciente, a fin de recuperar su visado estadounidense y reunirse con sus hijos pequeños: ‘Inception’ (2010).

A veces son cosas, chica, que no ves, que no sabes sobre tu guerrero, del que cree en ti y en la familia.

Miro, sigo a la espera,

aun presiento el amor.

Nunca he dudado

que serán los Elegidos

De modo que, ten fe; si tu guerrero es de los verdaderos y partió a la ‘lucha’, regresará para “quitarte el aliento”.

Escucha la poesía de la canción del grupo Berlin aquí:

